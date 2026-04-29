¿Quién es Enrique Díaz Vega, señalado de narcotráfico por Estados Unidos junto a Rocha Moya?

Enrique Díaz Vega inició su carrera en el ámbito empresarial de Culiacán, donde se desempeñó principalmente en el ramo inmobiliario y de la construcción. Su presencia en el sector privado le permitió establecer vínculos que más tarde facilitaron su transición hacia la administración pública.

Nombramiento en la Secretaría de Administración y Finanzas

El 1 de noviembre de 2021 fue designado como titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa, una de las dependencias estratégicas del gobierno estatal. Desde esa posición se coordinaba la gestión presupuestal, el control de la deuda pública, la asignación de recursos a las distintas dependencias, las licitaciones y contratos, así como el pago a proveedores y la nómina estatal.

Su papel fue central en la presentación de los paquetes económicos ante el Congreso del Estado, enmarcados en la política de disciplina financiera que caracterizó a la administración durante ese periodo.

Entre 2021 y 2024, Díaz Vega estuvo al frente de la administración de los recursos públicos del estado. Durante su gestión se implementaron medidas de control presupuestal y se mantuvo la narrativa de austeridad en el manejo de las finanzas.

Renuncia y salida del gabinete

En febrero de 2024 presentó su renuncia al cargo, decisión que se comunicó como un paso para retomar actividades en el sector privado. Tras su salida, Joaquín Landeros Güicho fue nombrado como nuevo titular de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Rocha Moya vinculado con Los Chapitos por EU

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos por supuestos nexos con el cártel de Los Chapitos. De acuerdo con documentos presentados ante una corte federal de Nueva York, la relación con la organización criminal habría sido clave para su ascenso político y para el control territorial del grupo en la región.

Las imputaciones señalan que, durante las elecciones de noviembre de 2021, integrantes del cártel intervinieron mediante secuestros e intimidación de adversarios políticos, favoreciendo su llegada a la gubernatura. También se le atribuyen reuniones con líderes del narcotráfico tanto en campaña como ya en funciones, además de un acuerdo que habría garantizado impunidad para las operaciones de tráfico de drogas como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.

Los cargos en la justicia estadounidense

La acusación formal incluye tres delitos graves: conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer dispositivos destructivos. De ser procesado en Estados Unidos, el gobernador podría enfrentar una condena mínima de 40 años de prisión o incluso cadena perpetua.

El caso forma parte de una investigación más amplia que apunta a la infiltración del narcotráfico en las estructuras gubernamentales de Sinaloa.

Una red institucional bajo investigación

El expediente no se limita al gobernador. Según la fiscalía, una red de funcionarios y cuerpos de seguridad estatales y municipales habría recibido millones de dólares en sobornos para proteger a los líderes del cártel.

Los funcionarios señalados por las autoridades estadounidenses son:

Enrique Inzunza Cázarez

Enrique Díaz Vega

Marco Antonio Almanza Avilés

Dámaso Castro Zaavedra

Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”

Gerardo Mérida Sánchez

José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”;

Juan de Dios Gámez Mendívil

Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”

Entre las acciones descritas figuran la filtración de información militar y policial para frustrar operativos, así como el despliegue de fuerzas estatales y municipales para custodiar cargamentos de droga y permitir actos de violencia sin consecuencias legales.