Acusado de asesinar a dos presuntos delincuentes recupera su libertad tras 200 días en prisión

Omar Leonardo Ramírez Gutiérrez, regidor de Actopan e integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), recuperó su libertad luego de permanecer 198 días en prisión preventiva, tras la decisión de la Séptima Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo de revocar el auto de vinculación a proceso que enfrentaba por homicidio.

El exfuncionario municipal fue detenido el 20 de noviembre del año pasado por su presunta participación en los hechos ocurridos el 13 de octubre de ese mismo año en la colonia Aviación de Actopan, donde una persona murió y varias más resultaron lesionadas durante una agresión colectiva contra presuntos ladrones.

En resolución emitida el 5 de junio de 2026, los magistrados concluyeron que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público y valorados por la jueza Janett Montiel Mendoza no alcanzaban el nivel de probabilidad requerido para sostener la imputación por homicidio.

La Sala señaló inconsistencias temporales y problemas de credibilidad en algunos testimonios utilizados para sustentar la acusación, además de advertir que ciertos declarantes fueron entrevistados mientras recibían atención médica y presentaban condiciones documentadas de intoxicación por alcohol o sustancias.

Con base en esas consideraciones, los magistrados determinaron dejar sin efectos la vinculación a proceso dictada el 1 de diciembre de 2025 y ordenaron un auto de no vinculación a favor de Ramírez Gutiérrez, así como el cese de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que lo mantenía recluido en el Cereso de Pachuca.

La resolución no implica el cierre definitivo del caso ni una absolución. El Ministerio Público podrá continuar con las investigaciones y, en caso de reunir nuevos elementos de prueba, presentar una nueva imputación conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.