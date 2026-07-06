Atropellan y matan a estudiante de la Prepa 9 mientras caminaba junto a una amiga

La joven que el pasado sábado murió atropellada en la colonia Cumbres, en Monterrey, Nuevo León, era una estudiante de preparatoria y respondía al nombre de Mariel, de 16 años de edad.

Su muerte causó consternación al interior de la Prepa 9 de la UANL, que mediante sus redes sociales publicó una esquela en donde lamentó la noticia.

Se detalló que “la Preparatoria 9 lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra alumna Mariel. Nuestro abrazo fraterno para su familia, deseando fortaleza y paz en sus corazones. La recordaremos siempre como una valiosa alumna. Descanse en paz”.

También hubo pronunciamientos de parte de un par de equipos de flag football de Monterrey, deporte que Mariel practicaba.

Uno de ellos fue el equipo Snakes, que también compartió una imagen en donde dedicó un mensaje a la memoria de su jugadora: “Mariel, hoy nuestros corazones están tristes, no podemos creer tu partida. Te deseamos un descanso eterno. Dios necesitaba un ángel para alegrar el emparrillado. Sonríe al cielo, siempre estarás con nosotros”.

El Club Leones también se unió a este gesto de pésame y elevó oraciones en favor de quien fuera su exjugadora.

A través de redes envió un mensaje a los amigos y familia de la joven: “Deseamos expresar nuestro más sentido pésame y acompañarles en este camino de duelo. La familia Leones está con ustedes”.

Mariel y una amiga llamada Isabella fueron atropelladas el pasado sábado 4 de julio mientras caminaban en el cruce de Avenida Rangel Frías y Paseo de los Leones, en la zona Cumbres en Monterrey.

El golpe resultó mortal para Mariel, quien perdió la vida en un hospital. En cambio, Isabella sufrió lesiones que la mantienen bajo observación médica.

Luego del incidente, el conductor del vehículo se dio a la fuga y nada se sabe de él, por lo que la familia exige justicia en el caso.

Detienen a sujeto que atropelló a niño de 4 años

El presunto responsable por la muerte de Liam Damian, el menor de cuatro años que fue atropellado en la colonia San Ángel Sur, de Monterrey, Nuevo León, ya fue detenido.

Así lo informó en rueda de prensa Javier Flores, fiscal general de Justicia, quien agregó que el delito por el que se le acusa obtiene el grado de gravedad, pues el acusado huyó después de arrollar al niño en la colonia San Ángel Sur.

El fiscal general de Justicia detalló que al sujeto se le detuvo hoy en la mañana, por lo que “pronto será puesto a disposición de la autoridad judicial para los efectos de imputación y su respectiva vinculación”.

Está como delito culposo con culpa grave, por la huida”, declaró.

El hecho tuvo lugar el pasado 13 de junio por la noche, cuando el detenido conducía su camioneta tipo Jeep sobre la calle San Ángel, en su cruce con Valle Alto.

Se sabe que el conductor huyó a pie del lugar, dejando abandonada la camioneta, misma que fue asegurada por Fuerza Civil.