¡Que no te agarre el corte! Celulares que terminan en 1 deben registrarse hoy; ¿qué números siguen?

Los usuarios de telefonía celular cuyos números terminan en 1 tienen hasta este lunes 31 de agosto para realizar el registro obligatorio de su línea con sus datos de identidad. Quienes no cumplan con la vinculación dentro del plazo establecido podrían comenzar a experimentar restricciones en el servicio.

La medida forma parte del proceso obligatorio de vinculación de líneas telefónicas con la CURP, establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). El requisito aplica sin importar la empresa con la que el usuario tenga contratado el servicio, por lo que contempla a clientes de Telcel, AT&T, Movistar, Bait, Unefon y otros operadores.

¿Qué líneas serán suspendidas hoy?

El plazo que vence este lunes corresponde específicamente a las líneas celulares cuyo último dígito sea 1 y que no hayan sido vinculadas con los datos de identidad de su titular.

Sin embargo, la suspensión no necesariamente ocurrirá el mismo 31 de agosto. De acuerdo con la CRT, los operadores podrán comenzar a suspender de manera gradual las líneas que no hayan sido registradas durante las 72 horas posteriores a la fecha límite.

La suspensión tampoco significa que el usuario perderá definitivamente su número telefónico. En caso de que la línea sea suspendida, el titular podrá realizar posteriormente el proceso de vinculación y solicitar la reactivación del servicio, conforme al procedimiento establecido.

¿Cómo y dónde registrar una línea?

Para evitar la suspensión, los titulares de las líneas deben completar el proceso de vinculación directamente con su compañía telefónica. El trámite puede realizarse a través de internet, la aplicación o el sitio web del operador.

Otro canal para completar el proceso es hacerlo de manera presencial en los centros de atención a clientes. Para completar el registro se requiere contar con una identificación oficial vigente y la CURP del titular de la línea.

De acuerdo con la CRT, los operadores podrán comenzar a suspender de manera gradual las líneas que no hayan sido registradas durante las 72 horas posteriores a la fecha límite. Cuartoscuro

Los usuarios pueden consultar las opciones de registro disponibles para cada compañía en la plataforma oficial de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones: registratulinea.crt.gob.mx

¿Y qué números siguen?

El calendario continuará de manera escalonada durante los próximos meses: