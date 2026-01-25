¿En qué mes se roban más vehículos en México? En 2 se presenta la mayor incidencia

El robo de vehículos es un tema con el que desafortunadamente se convive día a día en el país, sin embargo y de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en México este delito a lo largo de 2025 se concentró en los primeros meses del año.

Según los datos de enero a noviembre de 2025 se registraron 105 mil 435 robos de vehículo automotor, que incluye coche de cuatro ruedas y motocicletas, con las modalidades con o sin violencia, sin embargo, dos meses fueron los que más casos tuvieron, representado el 20.6 por ciento del total anual.

​​¿En qué meses hubo más robos en México?

De acuerdo a los datos del SESNSP, de los doce meses que tiene el año, en 2025 en dos se presentó la mayor parte de incidencia de este delito, siendo enero el principal con una cifra de 11 mil 513 casos, lo que representa el 10.92 por ciento del total anual.

En el caso particular de enero, así se dieron los casos:

Se reportaron 7 mil 363 robos de coche de cuatro ruedas, 3 mil 52 con violencia y 4 mil 311 sin violencia.

Se reportaron 7 mil 363 robos de coche de cuatro ruedas, 3 mil 52 con violencia y 4 mil 311 sin violencia. Se registraron 4 mil 150 robos de motocicletas, donde mil 115 fueron con violencia y 3 mil 35 sin violencia.

En cuanto a la entidad en la que más se cometió este tipo de acto, se sabe que el mismo mes de enero de 2025, los robos de vehículo automotor se concentraron en el Estado de México, con 3 mil 40 casos, lo que representa el 20.6 por ciento de todos los casos.

En lo que respecta al otro mes que reportó una amplia incidencia, se trata de marzo, el cual acumuló 10 mil 255 robos, es decir, el 9.72 por ciento de todo 2025.

En el mismo mes de enero de 2025, los robos de vehículo automotor se concentraron en el Estado de México. Cuartoscuro

​¿Qué hacer para evitar un robo de vehículo?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió las siguientes recomendaciones para evitar ser víctima de este delito:

Atención al entorno. Evita distracciones con el celular o auriculares. Mantente alerta para detectar personas sospechosas o si alguien te sigue.

Atención al entorno. Evita distracciones con el celular o auriculares. Mantente alerta para detectar personas sospechosas o si alguien te sigue. Circula con seguros puestos.

De ser posible, utiliza zonas bien iluminadas, transitadas o estacionamientos con vigilancia.

Nunca dejes las llaves puestas ni el motor encendido si bajas del vehículo, aunque sea por un momento.

Utiliza alarmas, bastones para volante, inmovilizadores de motor o sistemas de rastreo GPS.

Asimismo, el gobierno de la Ciudad de México promueve el grabado del Número de Identificación Vehicular (NIV) en piezas y el uso de tecnologías como pintura invisible para desincentivar el mercado ilegal de autopartes.

fdm