CAPÍTULO 17

El Congreso quiere regular la inteligencia artificial antes de que concluya el año. Pero una ley apresurada puede ser tan perjudicial como la ausencia de reglas. México necesita proteger a sus ciudadanos sin cerrarles las puertas a la revolución tecnológica.*

Imagine que un banco le niega un crédito sin explicarle por qué. Que una empresa descarta su solicitud de empleo antes de que alguien lea su currículum. Que una llamada reproduce perfectamente la voz de su hija para pedirle dinero. O que un sistema de una dependencia pública le retira el apoyo social por un error en sus datos.

Hoy, la inteligencia artificial (IA) puede hacer posibles estas situaciones, y mañana mucho más. Sin embargo, también puede mejorar los diagnósticos médicos, personalizar la educación y aumentar la productividad. ¿Quién responde cuando una máquina se equivoca? ¿Y quién garantiza que todos podamos beneficiarnos cuando acierta? Esas deberían ser las preguntas centrales de la ley de IA que discute el Congreso.

El periodo ordinario de sesiones concluye el 15 de diciembre y hay presión para avanzar. Ya existen unas 87 iniciativas.

No sólo debemos preguntarnos si regular la IA, sino también cómo proteger a las personas sin frenar la innovación ni aumentar nuestra dependencia tecnológica.

NO PARTIMOS DE CERO

México ya cuenta con normas aplicables a ciertos usos de la IA, aunque no exista una ley integral. La legislación de protección de datos personales reconoce el derecho a oponerse a los tratamientos automatizados que afecten significativamente los derechos de las personas. En mayo de 2026 se reformaron las leyes laborales y de derechos de autor para proteger la voz y la imagen de los artistas frente a usos no autorizados de la IA, y la nueva Ley de Cine protege el trabajo humano en el doblaje.

El problema es que nuestras leyes regulan aspectos aislados de una tecnología cuyos sistemas están interconectados. Una persona puede tener protección de sus datos, pero no contar con medios para impugnar una decisión tomada por una IA. Necesitamos reglas coherentes que protejan integralmente a las personas, no simplemente más leyes.

TRES ERRORES QUE DEBEMOS EVITAR

El primer error es legislar para aparentar. Una ley llena de principios admirables, pero sin instituciones competentes, presupuesto, supervisión ni sanciones aplicables, ofrece una protección ilusoria.

El segundo se refiere a definiciones contradictorias y competencias superpuestas pueden hacer que las reglas resulten imposibles de cumplir.

El tercero, quizá el más peligroso, es la captura regulatoria. Las grandes corporaciones tecnológicas tienen más información, especialistas y recursos que muchos gobiernos. Pueden influir en normas complejas cuyos costos absorben con facilidad, pero que resultan prohibitivos para las pequeñas empresas. Si se concibe una ley para limitar el poder de las grandes plataformas se podría consolidar dicho poder y expulsar a los innovadores mexicanos.

LECCIONES DE EUROPA Y CHINA

En 2024, la Unión Europea aprobó una ley integral de IA basada en niveles de riesgo. Fue un avance histórico, pero su aplicación ha encontrado dificultades, y Europa ya está simplificando y revisando los plazos debido a la complejidad técnica y administrativa de algunas obligaciones.

China optó por regular la IA de forma gradual, sin una ley general. Estableció normas sobre algoritmos de recomendación, contenidos falsos e IA generativa, además de exigir el etiquetado de contenidos artificiales y proteger a trabajadores de plataformas digitales, como explica Hui Zhou en el libro del Inadi. Su sistema también sirve al control estatal y no es un modelo en materia de libertades, pero muestra que los daños urgentes pueden atenderse mientras se construye un marco integral.

México debe aprender de estos países y también de Brasil o Chile, pero sin copiar soluciones. Necesitamos reglas ambiciosas que realmente se puedan aplicar.

POSIBLES PILARES DE UNA LEY DE IA

Necesitamos una base constitucional clara. Si se pretende expedir una ley general que distribuya responsabilidades entre la Federación, los estados y los municipios, quizás convenga reformar el artículo 73 de la Constitución para establecer expresamente las facultades del Congreso.

Necesitamos una regulación basada en el riesgo y las consecuencias, no sólo en la tecnología. Una app que recomienda recetas no debe recibir el mismo trato que un sistema que decide tratamientos médicos, otorga créditos, contrata personal, vigila ciudadanos o apoya decisiones judiciales. Los sistemas de alto riesgo deben someterse a evaluaciones de impacto, pruebas de seguridad, documentación verificable y supervisión humana efectiva. Algunos usos, como la manipulación dañina, deben prohibirse aunque el riesgo no sea el único criterio. Cada sistema debe evaluarse por su impacto en los derechos de quienes pueden verse más afectados. La vigilancia biométrica masiva debe tener límites claros.

Los derechos deben ser claros y exigibles. Si una persona se ve afectada por una decisión automatizada importante, debe saber que se usó IA, recibir una explicación sencilla, poder cuestionar el resultado y obtener una revisión humana real. Por ejemplo, si un algoritmo le niega un crédito a una mujer, ella debe saber qué factores influyeron, poder corregir errores y contar con un proceso accesible para impugnar la decisión. Además, los datos deben estar protegidos. En 2002, las fotos de 120 mil mexicanos que solicitaron visas se usaron en Estados Unidos para probar sistemas de reconocimiento facial sin que ellos lo supieran. La ley debe garantizar la soberanía de los datos de los mexicanos dentro y fuera del país.

Necesitamos una gobernanza regulatoria adaptativa, como la he llamado. Los principios y derechos fundamentales deben permanecer estables en la ley, pero las normas técnicas y los requisitos de seguridad deben poder actualizarse mediante auditorías independientes, el reporte de incidentes y espacios de prueba supervisados en los que las empresas puedan experimentar sin poner en peligro a las personas.

Requerimos una autoridad técnicamente capaz. México necesita una instancia de coordinación y supervisión con independencia técnica, atribuciones claras, recursos suficientes y vínculos con universidades y autoridades sectoriales. No necesitamos otra gran burocracia, sino especialistas capaces de comprender, probar y auditar sistemas complejos, con herramientas de IA para supervisar a la propia IA y con facultades que alcancen también a los particulares. Cuando la Liga MX implementó su registro biométrico de aficionados, el entonces Inai advirtió sobre vacíos importantes, pero la ley no obligaba a la empresa a atender dichas recomendaciones. El Estado no puede gobernar lo que no comprende ni lo que no puede hacer cumplir.

EL GOBIERNO DEBE EMPEZAR POR SÍ MISMO

En 2019, Coahuila compró por adjudicación directa 1,281 cámaras chinas con reconocimiento facial y reservó sus contratos. Los centros de comando de la Ciudad de México no han publicado documentos que permitan auditar sus algoritmos, como documentan Mariel García Montes y Saiph Savage en el mismo libro del Inadi. La ley debería exigir un inventario público de los sistemas de IA de las dependencias, con excepciones justificadas por razones de seguridad y privacidad; evaluaciones de impacto antes de desplegar aplicaciones de alto riesgo; mecanismos de reclamación; y responsabilidades claramente asignadas. Sería contradictorio exigir transparencia a las empresas mientras el gobierno utiliza algoritmos que nadie puede examinar ni cuestionar.

PROTEGER TAMBIÉN A QUIENES QUIEREN INNOVAR

Una pyme que usa IA para organizar inventarios no debería enfrentar las mismas exigencias que una institución financiera que automatiza decisiones de crédito. Las obligaciones deben ser proporcionales al riesgo, a la escala y a la capacidad de quienes las cumplen, con herramientas de cumplimiento accesibles y estándares públicos.

La ley debe acompañar, no sustituir, una estrategia industrial que forme talento, desarrolle modelos adaptados a nuestras necesidades y atraiga infraestructura de cómputo, para que México deje de ser solo un consumidor de IA extranjera.

LOS SISTEMAS QUE TODAVÍA NO COMPRENDEMOS

Hay un problema que ninguna legislación nacional puede resolver por sí sola. Los modelos más avanzados adquieren capacidades que superan nuestras herramientas de evaluación, y México queda expuesto a sus riesgos con solo que nuestras empresas, hospitales, gobiernos o ciudadanos los utilicen. La ley debe prever evaluaciones independientes para aplicaciones de alto riesgo, la obligación de informar sobre incidentes graves, la cooperación internacional en materia de estándares de seguridad y responsabilidades claras para quienes desarrollan, comercializan y utilizan los sistemas, según el control que ejercen.

MEJOR BIEN, QUE PRONTO

Hay razones para actuar pronto, dado que los fraudes, la discriminación algorítmica y la suplantación de identidad ya son una realidad. Sin embargo, también debemos evitar leyes improvisadas. Una mala ley es difícil de corregir; puede obstaculizar la innovación y reforzar el poder tecnológico que pretende controlar.

Si no hay tiempo para un acuerdo integral antes del 15 de diciembre, el Congreso podría priorizar la base constitucional, los derechos esenciales y las obligaciones más urgentes, como el etiquetado del contenido sintético antes de las elecciones de 2027, y dedicar el próximo año a construir una arquitectura institucional sólida mediante consultas públicas, pruebas y análisis técnicos. La urgencia debe traducirse en prioridades, no en precipitación.

México no necesita la ley de inteligencia artificial más extensa ni la más estricta del mundo. Necesita una ley que las personas entiendan, que las empresas cumplan y que el Estado aplique. Regular la inteligencia artificial no es sólo decidir qué deben tener prohibido las máquinas, sino asegurar que los mexicanos conservemos el derecho y la capacidad de decidir nuestro futuro.

*Para escribir este artículo recurrí a amigos expertos.