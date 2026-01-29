¿En qué estados del país se roban más vehículos? Tres entidades lideran la lista

El robo de vehículos es un mal latente que la mayoría de las personas cuenta en su día a día no sólo en la Ciudad de México, sino en todo el país, pues de acuerdo con un reporte de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), entre 2024 y 2025 se registró un total nacional de 3 mil 615 y 3 mil 698 casos, respectivamente.

Tan sólo en diciembre del año pasado se registraron 268 vehículos robados, cifra que representa una disminución con respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 312; de ese total, 120 unidades fueron pesados, 107 particulares y 41 ligeros.

Bajo esta premisa surge la duda sobre qué estado o en qué entidades federativas se da con más frecuencia dicho delito, resaltando entre la lista tres zonas como las más peligrosas: Estado de México, Puebla y Jalisco.

Por poner un ejemplo, la mayoría de los casos del último mes de 2025 se presentó en el Estado de México con robo total de 58 unidades, el segundo puesto fue para Puebla con 27, quien empató en la cifra con Jalisco, que ocupa el tercer puesto.

Los ladrones tienen como día predilecto el martes para cometer los delitos. Cuartoscuro

En cuanto a los municipios con mayor incidencia delictiva, el informe de la ANERPV menciona que de los tres estados con mayor número de casos en diciembre del año pasado los municipios más afectados fueron:

Estado de México:

Cuautitlán Izcalli.

Ecatepec de Morelos.

Tecámac.

Tepotzotlán.

Jalisco:

Guadalajara.

San Pedro Tlaquepaque.

Tlajomulco de Zúñiga.

Zapopan.

Puebla:

San Martín Texmelucan.

Puebla.

Esperanza.

Tepeaca.

El día de mayor robo fue el martes, con 64 casos; seguido del lunes, con 49 casos y el jueves, con 38 casos. ANERPV

¿Qué días y en qué horarios ocurre más el delito?

De acuerdo con la ANERPV, en diciembre de 2025, el horario de mayor incidencia delictiva fue de las 19:00 a 24:00 horas, con un indicador del 27 por ciento, seguido de las 24:00 a las 7:00 horas, con 26 por ciento; de las 12:00 a las 19:00 horas, con 26 por ciento; y de 7:00 a 12:00 horas, con 21 por ciento.

El día de mayor robo fue el martes, con 64 casos; seguido del lunes, con 49 casos; el jueves, con 38 casos; el miércoles, con 35 casos; el viernes, con 34 casos; el sábado, con 24 casos y el domingo, con la misma cantidad que el día anterior.

