PVEM impulsa herramientas tecnológicas para combatir el  aumento de fraudes digitales con IA

El uso de la inteligencia artificial (IA) y el desarrollo de técnicas sofisticadas de suplantación de identidad han provocado un repunte crítico en los delitos cibernéticos dentro del sector financiero nacional. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la banca digital ha sido el rubro más afectado por esta oleada delictiva, registrando un incremento aproximado del 18 por ciento en las reclamaciones por fraude durante el periodo comprendido entre enero y mayo de 2026.

La dependencia federal encendió las alertas al detallar que las organizaciones criminales han refinado sus métodos de operación mediante el uso de clonación de voz por IA, el envío masivo de mensajes automatizados y el diseño de portales web falsos de alta fidelidad. Estas tácticas avanzadas dificultan el rastreo tradicional y la detección oportuna de los ataques, lo que ha forzado tanto a las instituciones bancarias como a las autoridades a replantear de manera urgente sus esquemas de ciberseguridad, monitoreo y análisis de datos.

Frente a esta coyuntura, el Partido Verde Ecologista de México resaltó la relevancia de la reforma constitucional en materia de tecnología contra el crimen, una iniciativa promovida por su bancada que fue publicada formalmente a finales de 2024. Este marco legal otorga facultades expresas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para diseñar, implementar y operar herramientas tecnológicas de última generación, robusteciendo sustancialmente las capacidades del Estado en materia de inteligencia, coordinación interinstitucional y respuesta inmediata ante ilícitos cibernéticos.

Finalmente, el instituto político subrayó que la consolidación de esta infraestructura digital es un paso estratégico para centralizar bases de datos y unificar la información de diversas fuentes públicas y privadas. Con este nuevo enfoque de seguridad digital, el partido señaló que la modernización tecnológica no solo optimiza la eficiencia operativa en el combate a la delincuencia organizada, sino que sienta las bases para blindar el entorno financiero de los usuarios, mejorar la prevención del delito y garantizar una persecución penal efectiva en la era digital.