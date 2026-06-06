 Celebra PVEM llevar cultura de bienestar animal a los salones de clases

El Partido Verde destacó la aprobación de la reforma que incorpora contenidos de bienestar animal en los programas educativos, al considerar que representa un avance significativo para promover entre niñas, niños y jóvenes valores de respeto, empatía y protección hacia los animales.

El dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, señaló que la educación es una de las herramientas más efectivas para generar cambios duraderos en la sociedad, como la protección de los animales.

Destacó que incluir estos temas en las escuelas contribuirá a formar generaciones más conscientes sobre el cuidado de los seres sintientes y la importancia de la convivencia armónica con el entorno.

Resaltó que la modificación a la Ley General de Educación, así como a diversos ordenamientos en materia de protección animal y organización de las alcaldías, permitirá impulsar contenidos relacionados con la adopción responsable, el respeto a la biodiversidad y el bienestar de los animales.

De esta manera, dijo Jesús Sesma Suárez, se fortalecerá una visión integral de responsabilidad social y ambiental.

Afirmó que fomentar la empatía y el respeto hacia los animales desde edades tempranas también ayuda a fortalecer valores como la solidaridad, la responsabilidad y la convivencia pacífica.

Asimismo, reiteró el compromiso del Partido Verde de continuar impulsando acciones legislativas que promuevan la protección animal y una cultura de respeto hacia toda forma de vida.