Guerrero activa protocolos ante desarrollo ciclónico frente a las costas del estado

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, activó los protocolos en materia de protección civil en la entidad ante el desarrollo ciclónico que se registra frente a las costas del estado.

Al encabezar una sesión virtual extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, que se declaró en sesión permanente, instruyó a cada instancia reforzar las acciones preventivas, así como dar seguimiento a las condiciones meteorológicas en el estado durante el fin de semana debido a los pronósticos.

El Consejo Estatal de Protección Civil se va a mantener en sesión permanente, con esto damos un seguimiento puntual a la evolución de estos sistemas meteorológicos y fortalecemos esta coronación que siempre hemos tenido los tres órdenes de gobierno”, remarcó Salgado Pineda.

Desde el municipio de Atlixtac, durante su gira de territorio, la mandataria reiteró que el gobierno del estado mantiene vigilancia permanente sobre dos zonas de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico en el Océano Pacífico.

Evelyn Salgado indicó que la capacidad de respuesta institucional es permanente y se estará reforzando en la estrecha coordinación con los consejos municipales de Protección Civil que encabezan los alcaldes de todo el estado, sumando esfuerzos para proteger la integridad de las familias guerrerenses.

El titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, informó que en caso de ser necesario, el gobierno del estado cuenta con 620 refugios temporales, con capacidad de albergar a 140 mil personas en caso de ser necesario.

Además, el gobierno de Guerrero mantiene un despliegue operativo intenso en todas las regiones del estado para redoblar labores de prevención.

La gobernadora instruyó a cada dependencia e institución que integra el Consejo Estatal de Protección Civil, reforzar las acciones preventivas e hizo un llamado a la población para mantenerse informados a través de fuentes oficiales.

“La protección de la vida de las y los guerrerenses es y será nuestra máxima prioridad”, destacó Evelyn Salgado, al llamar a la población a mantenerse informada sobre los fenómenos meteorológicos.