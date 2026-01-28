Purina fortalece su liderazgo en nutrición para mascotas con un centro de ciencia e innovación en México

Purina® inaugura el Purina® Experience Center, un nuevo espacio de ciencia e innovación ubicado dentro de su planta en Silao, Guanajuato, con el que la compañía refuerza su liderazgo en nutrición para mascotas basada en ciencia y su compromiso de largo plazo con México y América Latina.

El Purina® Experience Center forma parte del ecosistema industrial de la compañía en Silao, y es parte de una inversión proyectada de más de 700 millones de dólares desde su apertura en 2015 al 2027, consolidándola como la planta más grande de la marca en América Latina y un pilar estratégico para el abasto nacional y la exportación a Centroamérica.

El nuevo Purina® Experience Center fue diseñado como un espacio inmersivo y educativo que busca fortalecer el conocimiento sobre la importancia de la nutrición como base de la salud y el bienestar de las mascotas en todas las etapas de su vida. A través de experiencias interactivas, los visitantes pueden conocer cómo la ciencia guía el desarrollo de productos de marcas como Pro Plan®, Dog Chow®, Cat Chow®, Beneful® y Felix®, presentes en millones de hogares.

Este es un espacio inmersivo y educativo.

“Este centro es una expresión tangible de nuestro compromiso con la ciencia, la nutrición y el bienestar de las mascotas. Queremos que quienes nos visiten comprendan cómo desarrollamos soluciones que contribuyen a una vida más larga, saludable y feliz para perros y gatos”, señaló Juan Gabriel Reyes, Presidente de Nestlé Purina PetCare Latinoamérica y el Caribe.

El espacio está dirigido a colaboradores, clientes, socios estratégicos, líderes de opinión, creadores de contenido y estudiantes de medicina veterinaria, quienes podrán conocer de primera mano el respaldo científico, los procesos de innovación y el impacto positivo que Purina® genera en la vida de las mascotas y sus familias.

“El Purina® Experience Center fortalece nuestra relación con clientes y socios estratégicos al demostrar, con hechos y evidencia científica, el valor agregado de nuestras marcas. Es una herramienta clave para impulsar la preferencia por Purina® y generar nuevas oportunidades de negocio en la región”, afirmó Lourdes Muñoz, Business Executive Officer de Nestlé Purina PetCare México.

Se estima que el Purina® Experience Center reciba alrededor de +3,500 visitantes al año, en grupos de 25 personas para asegurar una experiencia cercana y de alto valor. El centro iniciará operaciones de manera gradual y próximamente se darán a conocer los protocolos de acceso al público en general a través de los canales oficiales de Purina®.