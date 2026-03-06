PT acusa campaña de golpeteo; confirma voto en contra de reforma electoral

A 24 horas de la presentación en la Cámara de Diputados de la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, propagandistas de Morena arremetieron en contra de sus aliados del PVEM y PT.

He visto que traen una campaña un poco ruda contra nosotros, nos acusan de traidores y bueno, si ser consecuente es ser traidor, pues ahí les valemos lo que dicen”, afirmó el coordinador de la bancada petista en San Lázaro, Reginaldo Sandoval.

La dirigencia del Verde siguió sin fijar postura, mientras sus liderazgos continuaban analizando la propuesta, en una encerrona.

Sin embargo, el jefe de los legisladores del PT confirmó que —como Excélsior adelantó en su edición de ayer— la votación de la reforma en el pleno de la Cámara de Diputados ocurrirá la próxima semana.

Hasta hace unas horas, en sus reuniones privadas, también los líderes parlamentarios y partidistas del PVEM habían resuelto confirmar su rechazo a la propuesta presidencial.

El dictamen será analizado y votado el próximo martes en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político Electoral, donde puede declararse aprobado con la mayoría simple de los integrantes de Morena.

Sin embargo, en los días siguientes, cuando se discuta en el pleno de los 500 diputados, Morena necesita del apoyo del PVEM y del PT para conseguir el aval de las dos terceras partes y que el decreto pueda prosperar.

PT mantiene postura en contra de la reforma electoral

Al confirmar que mantienen su posición en contra, el coordinador de la bancada del PT respondió así a los cuestionamientos sobre la campaña morenista que en redes llama traidores a sus representantes.

Nosotros somos de izquierda y somos 4T; desde que nacimos hemos sido consecuentes como partido político y nos mantenemos. Somos los que dimos la lucha, no sólo política sino de otra forma, y gracias a ese esfuerzo se dio la apertura del sistema político en México en 1977. Ir contra eso nos parece un contrasentido”, argumentó.

La conferencia de prensa con el petista se centró en preguntas que citaron los señalamientos en los que morenistas, como el asesor de los senadores de Morena, Hamlet García Almaguer, advierten que el voto en contra de sus aliados se traducirá en el desprestigio de sus marcas partidistas y en un plan B de reformas secundarías que darían por concluida la coalición oficialista.

Estamos preparados para lo que venga, asegura Reginaldo Sandoval

Aunque el petista Reginaldo Sandoval se pronunció porque este desacuerdo no se traduzca en una ruptura, también afirmó que los 49 integrantes de su bancada están preparados “para lo que venga” y se mantendrán firmes en su rechazo a la propuesta.

Se refirió el petista al resultado adverso de las elecciones intermedias de 2021, cuando “por la soberbia” fueron separados los tres partidos de la coalición; defendió la composición del Congreso heredada desde la reforma política de 1976 y recordó que el PT fue el único partido que en 2006 “nunca reconoció la presidencia de Felipe Calderón”, en respaldo a López Obrador.

*mcam