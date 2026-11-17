De Smart Fit a El Palacio de Hierro y Listerine, las colaboraciones con creadores y las experiencias de marca ofrecen aprendizajes para atraer atención, generar participación y mantener conversaciones con los consumidores.

Una sesión de entrenamiento, una recomendación de estilo y un lanzamiento con juegos y retos pueden resolver un mismo desafío: darle al público una razón para prestar atención a una marca. Las formas de hacerlo ofrecen ideas que pueden adaptarse a negocios de categorías muy distintas.

El contexto dimensiona la oportunidad. En México, el uso de internet pasó de 57.4% a 86.1% de la población de seis años o más entre 2015 y 2025, según el INEGI. Por otra parte, los internautas mexicanos de 16 años o más reportaron dedicar casi 26 horas semanales a redes sociales y videos en línea, según GWI, citado en DataReportal, con datos del segundo trimestre de 2026. Más de un día completo por semana, en tiempo acumulado. La presencia digital forma parte de una rutina de consumo.

Para explicar un servicio, mostrarlo dentro de una motivación personal puede ser un punto de partida. Smart Fit colaboró con Shadia Haddad, quien compartió una sesión de entrenamiento vinculada con su propósito de mantenerse sana y fuerte. El contenido permite observar cómo encaja el gimnasio en una meta cotidiana: una forma de hacer comprensible la experiencia que ofrece al cliente.

En El Palacio de Hierro, Paula J. Deschamps anunció la Gala de Otoño mediante una publicación identificada como publicidad. Su mensaje combinó la expectativa de descubrir nuevos favoritos con un beneficio para quienes tenían Tarjeta Palacio. El ejemplo ofrece una idea aplicable a otras categorías: vincular el interés personal de un creador con una razón concreta para explorar la oferta de la marca.

La elección de quien cuenta esa historia también importa. Desde Soriana se ha destacado la confianza que los creadores construyen con sus comunidades. Esa perspectiva permite evaluar qué temas conoce un perfil, cómo conversa con su público y qué propuestas puede recomendar con credibilidad.

La experiencia presencial abre otra posibilidad. Listerine presentó Sandía & Menta con Fresh Mouth House, una iniciativa desarrollada junto a TikTok que reunió a 30 creadores alrededor de juegos y retos. Las actividades ofrecían situaciones concretas para descubrir el producto y producir contenido. Para otros lanzamientos, el aprendizaje empieza en diseñar qué podrán hacer y contar los invitados, además de qué van a conocer.

Las ideas también pueden surgir de escuchar. Orlando Alemán, fundador de Huellitas Alemán, compartió la historia de La Comadre, una perrita rescatada, y planteó que Farmacias del Ahorro apoyara a la fundación. La marca respondió aportando saldo al Monedero del Ahorro para contribuir a su tratamiento y al de otros animales. Una solicitud de la comunidad encontró respuesta mediante un recurso que la empresa ya tenía.

Dar continuidad a esa relación plantea otra decisión. Little Caesars trabaja la cercanía con su audiencia mediante tendencias, contenidos cotidianos y colaboraciones con creadores. Su estrategia de presencia continua figuró entre las ganadoras de los TikTok Ad Awards México 2026. El enfoque permite desarrollar temas reconocibles y mantener activa la conversación entre promociones y lanzamientos.

El cierre de año añade una razón para actuar. Según AMVO, 67% de los potenciales compradores del Buen Fin inicia su búsqueda de productos con más de una semana de anticipación y 63% está dispuesto a considerar marcas nuevas si encuentra una propuesta comercial atractiva. La atención se disputa desde esa búsqueda.

Antes de definir el plan de 2027, una marca puede elegir una necesidad de sus clientes, adaptar una idea de otro sector y precisar qué respuesta espera: consultas, visitas, registros o compras. Probar y observar esa respuesta permite decidir qué merece continuidad.

La próxima gran idea puede estar en otra industria. Su valor empieza cuando se convierte en una decisión para el propio negocio.