Como parte de las acciones ambientales impulsadas por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, los gobiernos de México y Michoacán entregaron 10 certificados de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), con los que se protegen más de 10 mil hectáreas forestales en la cuenca del lago de Pátzcuaro.

La entrega se realizó durante la Segunda Cumbre Nacional Mariposa Monarca, encuentro que reunió a 400 especialistas, investigadores, autoridades y ejidatarios, mediante la coordinación de la Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán (Secma) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Las nuevas áreas de conservación forman parte del Corredor Biocultural de la cuenca del lago de Pátzcuaro, una zona estratégica que conecta ecosistemas de montaña y valle en municipios como Quiroga, Erongarícuaro, Uruapan, Ario, Turicato y Churumuco.

Los certificados fueron otorgados a los ejidos de Santa Fe de la Laguna, San Jerónimo Purenchécuaro, Quiroga, Napízaro, Patzácata, La Playa, El Tejamanil, El Limón de Tejamanil, Chirapez y Churumuco.

La conservación de estas superficies permitirá fortalecer la protección de los bosques, contribuir a la regulación del clima, evitar la erosión del suelo, capturar carbono y preservar el ciclo del agua en una región donde convergen actividades agrícolas, forestales y turísticas.

De acuerdo con la información presentada durante el encuentro, el 98 por ciento de la superficie boscosa de Michoacán se mantiene protegida mediante acuerdos y asambleas de ejidos y comunidades, que desempeñan un papel fundamental en el cuidado de los recursos naturales.

El modelo de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación permite que las propias comunidades establezcan compromisos para proteger sus territorios, con el respaldo de las políticas ambientales de los gobiernos federal y estatal.

Durante la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, Michoacán ha triplicado la cobertura legal de conservación de sus superficies forestales. Actualmente, la entidad cuenta con más de 212 mil 909 hectáreas protegidas dentro del Sistema Estatal de Áreas de Conservación y registra 36 Áreas Voluntarias de Conservación.