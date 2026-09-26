Cancha Violeta une lazos con las campeonas del Mundial Femenil México 1971

Las integrantes del proyecto Cancha Violeta, impulsado por la organización no gubernamental Más Sueños, desembarcaron en territorio danés para representar a México en una jornada internacional, donde la equidad de género, el arte y el deporte convergieron en un mismo escenario.

Con la premisa de que el futbol no sólo se juega con el balón en los pies, sino con la convicción de transformar realidades comunitarias y sociales, la delegación mexicana, liderada por Perla Acosta y Nayeli Arenas —quienes fueron reconocidas por la iniciativa Mujeres que Inspiran Mujeres de Excélsior y RSVP—, viajó a Copenhague al frente de un equipo de jóvenes futbolistas con el propósito de competir y visibilizar los derechos de las mujeres a través de la actividad física.

Slide 2Perla Acosta (izq.) y Nayeli Arenas, reconocidas por la iniciativa Mujeres que Inspiran Mujeres, de Excélsior y RSVP, encabezan en Copenhague una agenda diplomática, cultural y deportiva. Especial

La agenda dio inicio en las instalaciones del Instituto Cultural de México en Dinamarca, donde se llevó a cabo la proyección del documental Tan cerca de las nubes, del director Manuel Cañibe, el cual narra la historia de la selección tricolor que disputó el Mundial Femenil México 1971.

La actividad contó con un recibimiento cálido por parte de la sede diplomática, sentando las bases para un histórico reencuentro. Ese emotivo momento fue compartido con cinco mujeres danesas y sus familias, pioneras que abrieron brecha a las mujeres en el balompié internacional.

Ellas fueron parte de la histórica Selección de Dinamarca que se coronó hace 55 años en el entonces Estadio Azteca. En aquella final, que marcó un hito en el deporte global, las danesas vencieron 3-0 a México en un partido al que, se estima, asistieron más de 110 mil personas.

Tras fortalecer estos lazos de memoria y encuentro en territorio escandinavo, el programa continuará este domingo con la participación de las mexicanas en el foro de Open Summit de Girl Power, un espacio concebido para reflexionar y generar sinergias colectivas en torno al empoderamiento femenino, la defensa de los derechos humanos y el rol de las mujeres en el ámbito social.

El punto culminante de la gira tendrá lugar ese mismo domingo sobre el terreno de juego, durante el torneo de futbol organizado por Girl Power. Las mexicanas disputarán encuentros frente a escuadras provenientes de diversas partes del mundo.

Más allá del marcador, expusieron las líderes de la comitiva, la iniciativa busca trascender el ámbito estrictamente competitivo para construir entornos seguros, inclusivos e inspiradores, al tiempo que consolida lazos globales de hermandad y apoyo mutuo.