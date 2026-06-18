Pronostica SMN aguaceros y granizo en norte, noreste, centro y occidente del país
Un canal de baja presión, una línea seca, inestabilidad atmosférica y la aproximación de un frente frío, provocarán chubascos y lluvias con descargas eléctricas y caída de granizo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que un canal de baja presión, una línea seca, inestabilidad atmosférica y la aproximación de un frente frío, provocarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, noreste, centro y occidente de México, así como rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en Chihuahua.
Mientras que otro canal de baja presión, en combinación con la onda tropical número 8, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el oriente y sureste del país.
El SMN, pronosticó lluvias muy fuertes en Michoacán (norte y noreste), Guanajuato (sur y sureste), Querétaro (sur), Estado de México (norte y noroeste), Guerrero (este), Oaxaca (oeste) y Chiapas (sur).
Lluvias fuertes en Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y sureste), Zacatecas (oeste), Aguascalientes, Jalisco (este), Hidalgo (sur), Puebla (norte y centro), Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.
Chubascos (de 5 a 25 mm) en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco, así como lluvias aisladas en Campeche y Quintana Roo.
Asimismo, se esperan temperaturas máximas superiores a 45 grados en Coahuila (centro), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste); de 40 a 45 grados en Baja California (noreste), Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (noreste), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Oaxaca (norte), Veracruz (norte y centro) y Tabasco (noroeste).
De 35 a 40 grados Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Guanajuato (noreste), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 30 a 35 grados en Zacatecas.
Del mismo modo, se prevén vientos con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Chihuahua; viento de componente sur con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Coahuila, Veracruz y Oaxaca (Istmo de Tehuantepec); y de 40 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California, y de 30 a 50 kilómetros por hora en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Nuevo León.