Pronatura cumple 45 años en México y apuesta a la restauración de ecosistemas

Ampliar la conservación y la restauración de ecosistemas como herramientas para proteger el agua, reducir riesgos y fortalecer la adaptación climática es la apuesta de Pronatura, organización especializada en conservación y restauración de la naturaleza, que cumple 45 años.

Pero el cambio climático ya está modificando las condiciones en las que funcionan los ecosistemas mexicanos; por ello, la organización ha evolucionado y transitado de la conservación hacia la adaptación, con tecnología y proyectos que generen impacto para las comunidades y los territorios, aseguró Kathy Gregoire, directora ejecutiva de Pronatura México.

Con ese enfoque de entender la naturaleza como un sistema, dijo, se avanza en el plan nacional de reforestación y cosecha de agua, que es uno de los proyectos más ambiciosos ya que el alcance es restaurar el equivalente a 80 veces el Bosque Chapultepec.

El cambio climático presiona los ecosistemas mexicanos

Sin embargo, el aumento de la temperatura, las sequías, los incendios y las lluvias intensas presionan bosques, humedales y cuencas, mientras reducen la capacidad de los territorios para garantizar agua y proteger a las comunidades.

En este sentido, la velocidad del calentamiento es una señal de alerta, a nivel global ya se alcanzó el umbral de 1.5 grados Celsius y la tasa de calentamiento a partir de 2012 es de dos grados por siglo, mientras que México se calienta más rápido que el promedio, prácticamente se duplico al pasar de 1.9 a 3.4 grados por siglo, alertó Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la UNAM.

Advirtió que si la tendencia se mantiene, el país podría alcanzar un incremento de 2.7 grados hacia 2040.

Entre los efectos del cambio climático que ya resiente el país, Estrada señaló que “cae más agua al año, pero se refuerza el norte seco y el sur húmero… no solamente eso, desde 1950 para acá pasamos de que nos cayera 20% de lluvia como evento extremo, a que nos caiga un 30 por ciento.

Y los eventos muy extremos, del 80 para acá se han más que duplicado”.

Pronatura apuesta por la naturaleza como infraestructura esencial

Pronatura México busca consolidar una visión en la que la naturaleza sea reconocida también como infraestructura esencial para el desarrollo. La disponibilidad de agua, por ejemplo, depende de procesos que ocurren mucho antes de que llegue a las viviendas, las industrias o los cultivos, la captación de lluvia, la infiltración en el suelo y la regulación de los escurrimientos, explicó Jorge Chávez, gerente de Conservación de suelo y agua.

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