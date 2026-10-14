México y EU pactan alerta temprana para evitar ataques con misiles en aguas nacionales

Para impedir que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos utilicen misiles o destruyan embarcaciones en mares nacionales, México acordó con Washington un esquema de “alerta temprana” que permite a la Secretaría de Marina Armada de México interceptar y asegurar el cargamento de droga antes de que intervengan autoridades extranjeras. De esta manera, el país busca que las acciones contra el narcotráfico en el mar sean realizadas por autoridades mexicanas, a partir de información proporcionada oportunamente por Estados Unidos.

Así lo dio a conocer el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, quien detalló que este mecanismo busca blindar la soberanía del mar territorial y de la Zona Económica Exclusiva. El propósito, explicó, es que México pueda actuar de manera oportuna ante la presencia de embarcaciones sospechosas, sin que sea necesaria una intervención directa de fuerzas extranjeras en sus aguas.

La estrategia opera mediante la transferencia de inteligencia en tiempo real con agencias como la Guardia Costera, el Comando Norte y el Comando Sur. Esta coordinación permite que la información sobre las embarcaciones sea compartida con las autoridades mexicanas para que estas puedan intervenir y asegurar los cargamentos de droga.

¿Cuál es el acuerdo que tenemos con Estados Unidos? Es: ‘deme la alerta temprana y yo garantizo que la detengo, para que ustedes no tengan que realizarlo’”, precisó el titular de la Marina.

Alerta temprana busca evitar ataques con misiles

Ejemplificó la eficacia del protocolo con el reciente decomiso de cocaína registrado en días pasados, el cual fue avistado por un avión estadunidense cerca de El Salvador, que transfirió los datos a México para su posterior enganche y aseguramiento soberano. Con este procedimiento, la Armada mexicana pudo intervenir a partir de la información recibida, en lugar de dejar la operación en manos de autoridades extranjeras.

Morales Ángeles enfatizó que el objetivo central de esta coordinación es evitar que Estados Unidos ejecute ataques letales en aguas mexicanas. Por ello, el mecanismo busca que la información compartida se traduzca en una intervención de las fuerzas mexicanas para detener las embarcaciones y asegurar la droga.

Alertó que un bombardeo con misiles implica el riesgo de impactar a civiles no involucrados o confundir embarcaciones pesqueras con lanchas del narcotráfico. Este riesgo, señaló, forma parte de las razones para privilegiar un esquema en el que México reciba la alerta y se encargue de realizar la intercepción correspondiente.

México complementa el acuerdo con operaciones bilaterales

Finalmente, el almirante destacó que este esquema bilateral se complementa con la iniciativa NAMSI y la ejecución de Operaciones Espejo en la frontera norte, asegurando la intervención oportuna en ambos lados del río Bravo y las costas para que ningún Estado tenga la necesidad de intervenir en el territorio del otro.

El pasado fin de semana el presidente estadunidense Donald Trump presumió los ataques en mar contra la delincuencia y dijo que se trata de “volar fuera del agua” a las lanchas del crimen organizado.

*mcam