Majo Osorio impulsa histórica reforma para blindar los programas sociales en Quintana Roo

La diputada Majo Osorio presentó una iniciativa de alcance histórico para fortalecer la legislación electoral de Quintana Roo y garantizar que los programas sociales permanezcan al servicio de la ciudadanía y nunca sean utilizados como instrumentos de promoción personal.

La propuesta plantea adicionar el artículo 400 Bis a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo, estableciendo como infracción que las personas servidoras públicas utilicen programas, bienes, servicios o apoyos sociales incorporando nombres, imágenes, voces, colores o logotipos destinados a generar posicionamiento político o electoral.

Con esta reforma, Majo Osorio busca sentar un precedente histórico en Quintana Roo: dejar claramente establecido en la legislación que los programas sociales son derechos de la ciudadanía y no propiedad de los funcionarios ni herramientas para promocionar carreras políticas.

La iniciativa parte de que los apoyos gubernamentales son financiados con recursos públicos y constituyen derechos reconocidos a la ciudadanía, por lo que ningún servidor público puede presentarlos como favores o concesiones personales.

El planteamiento reconoce además a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Mara Lezama como referentes de una política social basada en la transparencia, la objetividad, la institucionalidad y la prioridad del bienestar colectivo por encima de cualquier pretensión de imagen individual.

Otro de los cambios relevantes establece que la comunicación de las acciones gubernamentales deberá realizarse de manera continua a través de los canales oficiales de los entes públicos y con propósitos exclusivamente informativos, educativos o de orientación social.

La iniciativa llega además en un momento de creciente posicionamiento político para Majo Osorio en Playa del Carmen, donde se perfila como uno de los nombres fuertes rumbo a la sucesión municipal de 2027. Diversas mediciones publicadas durante los últimos meses la han colocado entre los perfiles más competitivos de cara a la próxima definición política del municipio.

Su actividad legislativa, sumada al trabajo territorial que mantiene en colonias de Playa del Carmen, fortalece una imagen construida alrededor de la cercanía ciudadana y una agenda propia desde el Congreso local.

De avanzar en el Congreso, la propuesta podría convertirse en una reforma histórica para la vida democrática de Quintana Roo, al fortalecer las reglas que separan el ejercicio del gobierno de la promoción política personal.

El mensaje de fondo es contundente: los recursos son públicos, los programas sociales son derechos y nadie debe utilizarlos para construir una imagen política personal.

Con esta iniciativa, Majo Osorio no sólo fortalece su perfil legislativo, sino que suma argumentos políticos en un escenario donde su nombre ocupa un lugar relevante rumbo a la sucesión de Playa del Carmen en 2027.