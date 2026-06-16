Profepa frena operación de carbonera irregular y sanciona empresa contaminante en Durango

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró más de 223 toneladas de carbón vegetal, decomisó materia prima forestal utilizada de manera irregular y aplicó clausuras temporales parciales en dos establecimientos de Durango, como resultado de acciones de inspección derivadas de denuncias ciudadanas.

La primera acción se dio el pasado 3 de junio, donde inspectores de la Profepa realizaron una visita a un Centro de Almacenamiento y Transformación de Materias Primas Forestales ubicado en el ejido Lauro del Villar, municipio de Nombre de Dios, tras recibir reportes sobre el aprovechamiento y transformación irregular de árboles de huizache.

Durante la inspección, los responsables del establecimiento no pudieron presentar los permisos correspondientes para la transformación de la leña ni acreditar la procedencia legal de la materia prima forestal utilizada.

Ante estas irregularidades, la autoridad ambiental inició un procedimiento administrativo y aseguró de manera precautoria 11 mil 164 costales que contenían 223 mil 280 kilogramos de carbón vegetal.

Además, fueron asegurados 30 hornos en proceso de producción, junto con 216 metros cúbicos de leña en rollo y otros 297 metros cúbicos almacenados en el predio.

Como medida de seguridad, la Profepa impuso la clausura temporal parcial de la carbonera para impedir que continúen las actividades mientras se desarrolla la investigación correspondiente.

La Procuraduría señaló que continuará con los procedimientos administrativos correspondientes para determinar las responsabilidades legales. Cortesía: Profepa

Detectan descargas contaminantes

En una segunda acción realizada el 4 de junio, personal de la Profepa inspeccionó las instalaciones de la empresa Camionera de Durango (Cadusa), en la ciudad de Durango, luego de recibir una denuncia ciudadana relacionada con posibles afectaciones ambientales.

Durante la revisión se detectó que el sistema de drenaje conectado a la red municipal recibía aguas contaminadas con aceites y grasas provenientes de actividades de mantenimiento y lavado de vehículos pesados.

Las autoridades identificaron que los residuos procedían principalmente de las áreas de lavado de tractocamiones, autobuses, motores y piezas metálicas. Aunque la empresa contaba con dos trampas para retener aceites y grasas, éstas resultaron insuficientes para controlar el volumen de contaminantes generado por sus operaciones.

Asimismo, se constató que el establecimiento carece de una planta o sistema adecuado para el tratamiento de aguas residuales contaminadas con residuos peligrosos.

Derivado de lo anterior y ante el riesgo inminente de contaminación al sistema municipal de saneamiento y por el manejo inadecuado de residuos peligrosos, la Profepa ordenó la clausura temporal parcial de las áreas vinculadas con dichas actividades.

La dependencia informó que ambas acciones se sustentan en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Aguas Nacionales y la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996.

Finalmente, la Procuraduría señaló que continuará con los procedimientos administrativos correspondientes para determinar las responsabilidades legales y garantizar la protección de los recursos naturales y del medio ambiente en Durango.