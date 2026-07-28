Productores de piña en Veracruz piden apoyo ante crisis que amenaza su cosecha

Productores piñeros de esta región de los llanos del Sotavento lanzaron un llamado urgente ante una grave crisis de comercialización que ya provoca pérdidas económicas y amenaza con dejar sin sustento a decenas de familias en una de las zonas piñeras más importantes del país. Señalaron que esta temporada hubo una amplia producción, pero no tienen manera de sacar su cosecha. En esta situación se encuentran al menos 150 agricultores.

Desesperados, denunciaron que toneladas de fruta permanecen varadas en los cultivos, sin compradores, sin canales de distribución y entrando en un proceso acelerado de descomposición debido a las altas temperaturas. La sobreoferta en la región y la ausencia de infraestructura mínima, como cadenas de frío y rutas de traslado, han convertido la cosecha en un producto prácticamente invendible.

El flujo de ventas es nulo y los precios se desploman. Especial

A pesar de intentar colocar la piña por cuenta propia en comunidades vecinas y mercados locales, el flujo de ventas es nulo y los precios se desploman. El escenario, advierten, es devastador: inversión perdida, fruta echándose a perder y familias enteras sin ingresos en plena temporada alta.

La crisis en La Víbora no es única. La fragilidad estructural del sector agrícola en la cuenca del Papaloapan, donde el coyotaje sigue dominando la comercialización y donde los pequeños y medianos productores carecen de acceso a procesamiento industrial, exportación o esquemas de compra garantizada, ha colocado a los productores en un callejón sin salida.

Veracruz es líder nacional en producción de piña, pero sus agricultores continúan operando en condiciones de vulnerabilidad extrema. Quienes logran sacar sus cosechas tratan de recuperar lo invertido, aunque apenas obtengan unos centavos de ganancia: una pieza llega a costar entre 15 y 20 pesos entre quienes tienen pequeñas unidades y buscan generar un poco de ingresos.

Sin embargo, hay quienes no cuentan con vehículos o grandes unidades y, si las tienen, están maltratadas por el mal estado de los caminos. La supuesta inversión en los caminos saca cosechas solo se ha quedado en promesas, dijeron.

Piñeros de Veracruz piden auxilio ante grave crisis Especial

“Nuestros productos no salen del campo, no tenemos ventas y la piña ya empieza a descomponerse. No podemos llevar el sustento a nuestras familias. Queremos ayuda antes de que toda la cosecha se pierda; la situación es muy crítica”, advirtieron los productores.

Por ello, demandaron la intervención inmediata de las autoridades para evitar la pérdida total de la cosecha y establecer mecanismos que impidan que esta crisis se repita cada temporada.