Fiscalía de Sonora pedirá prisión preventiva para Maximiano por sueros vitaminados

Este martes se lleva a cabo la audiencia en la que el doctor Jesús Maximiano Verduzco Soto será presentado ante el juez, mientras el Ministerio Público solicitará que dicte la medida cautelar de prisión preventiva justificada, informó el fiscal general de Justicia en Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez.

El fiscal general informó que la orden de aprehensión contra Maximiano “N” fue ejecutada y que el imputado está ingresado en el centro penitenciario, en tanto se encuentra programada la audiencia de imputación ante el juez de Control. “Está siendo llevado ante el juez de Control en virtud de la orden de aprehensión por homicidio por mala praxis que tiene en su contra”.

El fiscal señaló que, además de la orden de aprehensión ejecutada, existen otras carpetas de investigación y órdenes judiciales relacionadas con los hechos, en los que se contabilizan hasta el momento ocho personas fallecidas y 12 lesionadas. “Hoy tenemos un total de ocho personas fallecidas, 12 personas lesionadas y, bueno, todos estos temas tendrán que ser llevados ante los tribunales”.

Informó que los agentes ministeriales han efectuado 945 actuaciones de investigación, que comprenden entrevistas a testigos, personal de enfermería, médicos y otras personas vinculadas con los hechos, además de diversas diligencias ministeriales destinadas al esclarecimiento de las circunstancias investigadas.

“Fueron un total, en general, de 945 actuaciones, entre las que estaban entrevistas a testigos, enfermeros, médicos, en fin”, detalló.

A estas acciones se suman 146 dictámenes periciales en diversas materias, entre ellos necropsias de ley, estudios toxicológicos y dictámenes de alta especialidad médica realizados con apoyo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

“Se hicieron 146 dictámenes periciales en todas las materias, incluyendo, por supuesto, las necropsias de ley, los toxicológicos y los dictámenes de alta especialidad médica que se hicieron con el apoyo de la Cofepris”, dijo el fiscal general.

Dentro de las diligencias ministeriales se han asegurado siete inmuebles, diversas cuentas bancarias y 16 vehículos relacionados con la investigación, como parte de las acciones encaminadas a garantizar que los recursos y bienes vinculados con los hechos permanezcan a disposición de la autoridad para, en su momento, reparar el daño a las víctimas.

El titular de la FGJES destacó que la investigación no se limita a la posible responsabilidad penal, sino que también tiene como finalidad garantizar los derechos de las víctimas, particularmente en materia de reparación integral del daño.

Respecto de la condición de salud del imputado y la posibilidad de que pudiera enfrentar el proceso bajo alguna modalidad distinta a la prisión preventiva, Salas Chávez reconoció que existe una situación médica que será valorada conforme corresponda, pero precisó que la Fiscalía no solicitará que el proceso se lleve desde el domicilio del imputado. “Su situación en este momento, sí, tiene una situación precaria de salud”.