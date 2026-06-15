Primer partido del Mundial en Monterrey concluye con 13 detenidos

Al corte del primer partido mundialista celebrado en el estadio Monterrey, se reportó la detención de 12 personas por faltas administrativas y un hombre por delitos contra la salud, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal.

El operativo fue implementado este domingo y la madrugada del lunes con motivo de la celebración del primer partido en Nuevo León entre las escuadras de Suecia y Túnez.

Después del primer partido celebrado en la sede mundialista se brindó seguridad a los aficionados que ya se encontraban o se trasladaron al Barrio Antiguo.

El operativo fue implementado este domingo y la madrugada del lunes. Especial

“No se reportaron incidencias de mayor relevancia con excepción de las personas detenidas por infringir el Reglamento de Justicia Cívica o la Comisión de un delito”, precisó la autoridad de Monterrey.

En el operativo que se implementó en el Barrio Antiguo se detuvo a 12 personas por faltas administrativas, entre ellos 11 hombres y una mujer que participaron en una riña, así como a otro hombre por delitos contra la salud.

Los quedaron a disposición del juez de justicia Cívica mientras que la persona señalada por delitos contra la salud, pasó ante el Ministerio Público.

Entre los detenidos no hay personas de nacionalidad extranjera.