Gobernador Durazo pone en marcha Centro Integral Ganadero para impulsar la industrialización de la carne en Sonora

Con una inversión federal de 471 millones de pesos, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó la colocación de la primera piedra del Centro Integral Ganadero, un proyecto estratégico que busca fortalecer la cadena productiva pecuaria y consolidar a la entidad como referente nacional en la industrialización de la carne.

La obra, respaldada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y desarrollada por la Unión Ganadera Regional de Sonora, se construirá en un terreno de 100 hectáreas y forma parte de una estrategia para incrementar la capacidad operativa del sector, reducir costos de producción y generar mayor valor agregado a la actividad ganadera.

Durante el arranque de los trabajos, Durazo Montaño calificó el proyecto como un parteaguas para la economía sonorense, al señalar que permitirá transformar el modelo tradicional de producción ganadera en uno con mayor procesamiento e industrialización.

El Centro Integral Ganadero contará con más de 14 mil metros cuadrados de infraestructura para la recepción de hasta 2 mil cabezas de ganado, lo que incrementará significativamente la capacidad actual. Además, incluirá un moderno centro de subasta, áreas administrativas, comedor y espacios de servicio para productores y trabajadores.

Como parte del proyecto, también se contempla la construcción de una planta de alimentos con capacidad para producir 200 toneladas diarias, lo que cuadruplicará la capacidad existente, así como nuevas instalaciones ganaderas en el municipio de Moctezuma para fortalecer la comercialización y el manejo del ganado.

A esta estrategia se suman otras obras clave para el sector, entre ellas el rastro Pegson, con capacidad para procesar hasta 600 cabezas diarias, y la ampliación de la cuarentenaria de Agua Prieta, que permitirá duplicar su capacidad de exportación a 6 mil cabezas por día.