Primer destape en Hidalgo: Navor Rojas deja cargo federal y se perfila con Morena

Navor Rojas Mancera se convirtió en el primer funcionario público en Hidalgo que deja formalmente un cargo dentro de la administración federal con la intención de participar en la contienda política rumbo a las elecciones de 2027.

El ahora extitular de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la entidad anunció su separación del cargo y confirmó que buscará competir en los procesos internos de Morena para obtener una candidatura en los próximos comicios.

Durante una conferencia de prensa, Rojas Mancera señaló que analiza distintas posibilidades para continuar su trayectoria política, entre ellas la eventual postulación a la presidencia municipal de Pachuca, aunque también contempla participar en la definición de candidaturas para una diputación federal.

Su salida de la dependencia federal ocurre cuando diversos actores políticos comienzan a perfilarse de manera anticipada rumbo a la renovación de ayuntamientos, diputaciones locales y federales que se realizará en 2027, proceso que marcará una nueva etapa electoral en Hidalgo.

A lo largo de su gestión en la Odeco, el exfuncionario encabezó acciones relacionadas con la protección de los derechos de los consumidores, supervisiones a establecimientos comerciales y operativos de vigilancia en temporadas vacacionales y fechas de alta demanda comercial.

Con la renuncia, Rojas Mancera queda libre de responsabilidades administrativas dentro del gobierno federal y podrá concentrarse en actividades partidistas y de promoción política al interior de Morena, instituto político en el que buscará respaldo para integrarse a la competencia interna.

El exservidor público cuenta con antecedentes relevantes dentro del movimiento guinda. Fue senador suplente del actual gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, además de haber ocupado diversos cargos de representación popular y partidista.

Aunque Morena aún no emite convocatorias ni establece las reglas para la selección de candidaturas rumbo a 2027, el anuncio de Rojas Mancera marca el inicio de los movimientos políticos anticipados entre quienes aspiran a ocupar cargos de elección popular en la próxima jornada electoral.