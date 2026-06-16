Rescatan la Presa Azul en Pueblo Mágico de Hidalgo; eliminan plaga acuática

La Presa Azul, uno de los cuerpos de agua más representativos de Huasca de Ocampo, fue liberada de la invasión de lirio acuático tras una intervención que permitió retirar más de mil toneladas de esta planta, cuya proliferación afectaba tanto el equilibrio ambiental como las actividades económicas vinculadas al embalse.

Los trabajos, desarrollados durante poco más de un mes, estuvieron a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), que empleó maquinaria especializada para extraer la vegetación acumulada en distintos puntos de la presa.

Según datos oficiales, fueron removidas aproximadamente mil 50 toneladas de vegetación invasora, equivalentes a más de 3 mil 400 metros cúbicos de material orgánico. Con ello, se busca mejorar la oxigenación y circulación del agua, además de recuperar espacios utilizados para actividades turísticas y productivas.

La titular de la Semarnath, Mónica Mixtega Trejo, destacó que el resultado fue posible gracias a la participación coordinada de autoridades estatales, usuarios de riego, prestadores de servicios turísticos y habitantes de la zona. En las labores también colaboraron más de 300 ejidatarios, quienes realizaron trabajos manuales en áreas donde la maquinaria no podía operar.

Para estas acciones se utilizó equipo adquirido por el gobierno estatal mediante una inversión superior a los 11 millones de pesos, destinada a fortalecer las tareas de recuperación de cuerpos de agua en la entidad.

Concluida la limpieza, la dependencia ambiental anunció que implementará un esquema permanente de vigilancia y mantenimiento para impedir una nueva propagación del lirio acuático. Además, parte de la biomasa retirada será aprovechada como abono orgánico para actividades agrícolas en la región.