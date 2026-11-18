El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, se reunió con el director general del IMSS, Zoé Robledo, a fin de abordar los alcances del acuerdo publicado por el Consejo Técnico de este organismo respecto a la Modalidad 40.

Cabe recordar que el 21 de octubre de 2026, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo aprobado por el Consejo Técnico del Instituto para analizar la viabilidad financiera para el gobierno federal de dicho esquema.

En él se ordena analizar el efecto financiero de la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del Seguro Social para personados y se establecen diversas medidas temporales para su operación.

Mier Velazco adelantó en entrevista que propondrá a la Junta de Coordinación Política del Senado un encuentro con las Comisiones Unidas de Seguridad Social, Trabajo y Previsión Social, así como con integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Salud, para que el funcionario explique en qué consiste esta medida.

En tanto, Zoé Robledo dijo que el Consejo Técnico aprobó un acuerdo no para modificar la Ley ni el Reglamento del IMSS, “sino para hacer un estudio durante seis meses respecto a la Modalidad 40 y los mecanismos que se están implementando para evitar los abusos y fraudes”.

Aseguró que para quienes ya están pensionados o que ya firmaron un convenio y tienen plazos y montos establecidos este esquema, no tiene ningún cambio.

“Es simplemente para evitar hacia adelante que estos mecanismos que se habían utilizado no tuvieran una repercusión para las finanzas de todas y de todos”, indicó Robledo Aburto.

El director general del IMSS agregó que después de esos seis meses se tiene que revisar si es pertinente o no hacer una modificación legal: “justo para eso se hizo ese plazo de tiempo y es de las cosas que queremos platicar con los legisladores”, afirmó.

A pregunta expresa, Zoé Robledo aseguró que no se tiene planeado suspender dicha modalidad y que “en este momento está todo como estaba antes, simplemente es para que no haya esos abusos de quienes estaban financiándose a través de créditos que después terminaba pagando el erario”.

Recordó que el estudio actuarial permitirá identificar con claridad “los casos que hubieran estado en esa condición y aquellos que no”.

Al encuentro también asistieron los senadores Óscar Cantón Zetina, José Manuel Cruz Castellanos y María Guadalupe Chavira de la Rosa, de Morena, así como Jorge Gaviño Ambriz, secretario general del IMSS.