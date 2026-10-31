Despliegan operativo en Sonora para atender a la población por lluvias e inundaciones

En respuesta a las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias en Guaymas y Empalme, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, activó un operativo interinstitucional para atender a la población y supervisar las zonas impactadas por las precipitaciones registradas en el estado.

El mandatario estatal informó que las autoridades mantienen el seguimiento de las condiciones meteorológicas y realizan trabajos coordinados para responder ante cualquier eventualidad derivada de las lluvias, con prioridad en la seguridad de las familias de ambos municipios.

Seguimos atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y trabajando de manera coordinada para atender cualquier eventualidad. La seguridad de las familias de Guaymas y Empalme es nuestra prioridad”, expresó.

Como parte de estas acciones, equipos de trabajo integrados por fuerzas federales y estatales fueron desplegados en las zonas afectadas para supervisar las condiciones de las vialidades y dar seguimiento a las posibles afectaciones ocasionadas por las precipitaciones.

Ante el riesgo que representan las corrientes de agua y las inundaciones en calles y caminos, el gobierno estatal también llamó a los habitantes de las zonas afectadas a tomar precauciones y seguir las recomendaciones de las autoridades de emergencia.

“Ante la eventualidad, recomendamos a la población extremar precauciones, evitar cruzar vialidades inundadas y atender las indicaciones de Protección Civil.”

Las precipitaciones han generado diversas afectaciones en Sonora. Las fuertes lluvias provocadas por los remanentes del sistema tropical Vance y un río atmosférico dejaron un saldo de dos personas sin vida, luego de ser arrastradas por la crecida de un arroyo, además de un desaparecido.

A estos hechos se suman inundaciones y cierres viales en municipios como Guaymas, Empalme y Hermosillo, donde las condiciones meteorológicas han provocado complicaciones para la población.

*mcam