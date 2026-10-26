La presidenta Claudia Sheinbaum presenta el primer concurso nacional de coros escolares

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la convocatoria para el Concurso Nacional de Coros Escolares que tendrá diversas etapas hasta concluir en marzo con una presentación masiva en el Zócalo de la Ciudad de México, en marzo.

Alumnos de siete escuelas de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Durango, fueron convocadas en Palacio Nacional para interpretar canciones en el marco del lanzamiento de la convocatoria, en el Patio Central de Palacio Nacional.

Quiero invitarlos, a ver qué les parece, a que en marzo, 21 de marzo, que es el día del nacimiento de Benito Juárez, y el día de la entrada de la primavera, normalmente hacemos un evento en Guelatao… Pero puede ser una semana después, el 28... ¿Qué les parece si los invitamos al Zócalo? A miles de niñas y niños, con sus mamás, sus papás, a que vengan a mostrarnos un poquito de la hermosa cultura mexicana”, puntualizó Sheinbaum.

El secretario de Educación, Mario Delgado, explicó que el concurso constará de varias etapas hasta concluir con una presentación masiva en el Zócalo de la capital del país.

Vamos a tener las etapas estatales durante el mes de noviembre, diciembre. En enero y febrero vamos a tener etapas regionales, a donde van a ir los maestros, las maestras, acompañado a los niños y niñas... Tenemos tres categorías, primaria, secundaria y la categoría de lenguaje de señas mexicana”, detalló Delgado.

Además, estuvo en la presentación del concurso, la secretaria de cultura, Claudia Curiel, quien destacó que la intención del concurso es llevar la enseñanza de la música a todas las escuelas del país.