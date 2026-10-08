La Presidenta asegura que la gente en su colonia se siente más segura

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la gente se siente más segura en sus colonias, ya que la percepción de inseguridad en localidades disminuyó 29%, al pasar de 50.6% en 2019 a 35.9 en 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Jefa del Ejecutivo enfatizó que dichos resultados demuestran “que las cosas en el país van bien”.

Yo veo esto y quiere decir que la gente en su colonia se siente más segura ¿Cómo no va a estar uno contento con estos resultados? La gente en su colonia pasó hace 8 años, de la mitad decir que estaban inseguros a hoy el 35.9 y va la tendencia hacia la baja", sostuvo.

La Mandataria federal señaló que, además, la de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que revela que la percepción de inseguridad en municipios bajó de 70.5 por ciento en 2019 a 60.9 por ciento en 2026, tendencia a la baja que se repite en los datos por entidad federativa.

Claudia Sheinbaum felicitó a las dependencias que conforman el Gabinete de Seguridad, al considerar que en dos años de su Gobierno se han disminuido a la mitad los homicidios dolosos y todos los delitos de alto impacto también presentan reducciones.