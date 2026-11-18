Mientras la temperatura del planeta aumenta alrededor de 2 grados centígrados por siglo, en México el incremento alcanza 3.2 grados centígrados, lo que agrava los riesgos climáticos que ya se observan en distintas regiones del país y hace que la estrategia de adaptación sea una prioridad nacional.

Ante esta realidad, el gobierno mexicano presentó, en el marco de la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se desarrolla en Turquía, ADAPTAMX 1.0, un instrumento de política pública con horizonte a 2035.

ADAPTAMX 1.0, reúne 40 medidas para anticipar riesgos y proteger a las poblaciones más expuestas, sus medios de vida y los ecosistemas de los que dependen, con 14 medidas para la sequía, 19 para lluvias torrenciales y siete transversales con enfoque de género y derechos humanos.

Este instrumento, que responde al mandato de la Ley General de Cambio Climático y desarrolla las prioridades de adaptación de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), ofrece a la Federación, los estados y los municipios criterios para incorporar los riesgos climáticos en sus planes, definir dónde se requiere actuar primero y orientar los recursos públicos a las necesidades de cada región.

Adaptarnos no significa resignarnos al cambio climático, significa prepararnos y anticiparnos a sus impactos, significa reducir las desigualdades, significa proteger a las personas y significa construir un futuro más justo y resiliente para las próximas generaciones”, indicó en un video mensaje Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En esta primera etapa, ADAPTAMX 1.0 profundiza en dos de los peligros climáticos más relevantes relacionados con el agua: las sequías y las lluvias torrenciales.

Para desarrollar un marco integral que articule los objetivos de adaptación, México cuenta con un financiamiento aprobado de 2.8 millones de dólares.

A partir de este esfuerzo inicial, la política evolucionará de manera progresiva para incorporar nuevos riesgos climáticos, fortalecer las medidas de adaptación y avanzar en la definición de sus mecanismos de implementación, seguimiento y financiamiento", informó la Semarnat.

Llenando un simple cuestionario, cualquier ciudadano puede sumarse a la construcción de ADAPTAMX a través de la página electrónica https://cambioclimatico.gob.mx/adaptamx/

Costo del cambio climático

Durante la presentación en la COP31, el subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Semarnat, José Luis Samaniego Leyva, destacó que los daños por la presencia de fenómenos hidrometeorológicos en México ascendieron a 7.2 mil millones de dólares entre 2018 y 2023, con afectaciones a más de ocho millones de personas.

Advirtió que en caso de no tomar medidas al respeco, las pérdidas económicas acumuladas hacia finales de siglo podrían alcanzar hasta nueve veces el Producto Interno Bruto (PIB), de México de 2024.

El reto que tenemos ahora es pasar del qué al cómo, articular las capacidades de la Federación, de los estados y de los municipios, llevar la adaptación a las decisiones presupuestarias y territoriales y convertir las prioridades nacionales en acciones pertinentes para cada región”, subrayó.

Por su parte, el director general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), José Abraham Ortínez Álvarez, explicó que la política pública se elaboró con base en diagnósticos regionales y sectoriales, siete talleres y tres mesas temáticas.

El proceso reunió a 667 personas y permitió integrar la evidencia científica con la experiencia de quienes habitan y gestionan los territorios.

ADAPTAMX 1.0 se organiza en seis ejes que abarcan población y territorio, sistemas productivos, biodiversidad y servicios ecosistémicos, gestión del agua, infraestructura estratégica y patrimonio cultural tangible, así como seguridad y cambio climático.

Las siguientes etapas ampliarán el análisis a otros riesgos climáticos, desarrollarán un sistema para evaluar los avances y permitirán formular proyectos con potencial de financiamiento.

Impactos observados y proyectados

De 2021 a 2024 se registró una reducción del 10 por ciento de lluvias en el México.

Desaparecieron localmente entre el 52 y 81 por ciento de las especies de anfibios en la región de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Las pérdidas por los elevados costos de producción en la agricultura sumaron mil 394 millones de dólares en los años que hubo sequía entre 1990 y 2023.

A futuro, se presentará una reducción del 21 por ciento del agua disponible rumbo a 2050, en un escenario intermedio de emisiones, y para 2100 esta disminución podría llegar al 34 por ciento.

Hacia 2080 podría desaparecer el 68 por ciento del bosque de niebla en México y a fin de siglo caer el 25 por ciento la producción agrícola, en un escenario de emisiones altas.