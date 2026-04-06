Prepa sin examen de admisión: Fecha límite de registro y requisitos para ‘Mi derecho, mi lugar 2026’

Con la finalidad de ampliar la cobertura educativa para los jóvenes y asegurar que todos los estudiantes que concluyen la secundaria tengan un espacio en la educación media superior, el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado para registrarse al programa Mi derecho, mi lugar.

Bajo esta premisa, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, enfatizó que esta iniciativa reemplaza al viejo sistema Comipems, señalando que ahora los jóvenes eligen libremente la escuela que quieren, sin que una prueba decida por ellos.

De esta forma, si estás en tercero de secundaria o ya terminaste, puedes asegurar tu lugar en la preparatoria sin hacer ningún examen de admisión, por lo que este lunes 6 de abril, el titular de la SEP detalló que el proceso sigue abierto resaltando que más de 200 mil estudiantes se han inscrito a la plataforma la cual funciona en línea y es gratuita.

Reproducir El programa Mi Derecho a Mi Lugar 2026 funciona en línea y es gratuito. | Cuartoscuro

¿Cuándo es la fecha límite y cuáles son los requisitos?

El registro al Proceso de Asignación a la Educación Media Superior 2026 Mi derecho, mi lugar comenzó el pasado martes 17 de marzo y concluirá el próximo viernes 17 de abril para todos aquellos estudiantes que buscan ingresar al bachillerato en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Para poder acceder al registro es necesario ingresar a través del sitio oficial miderechomilugar.gob.mx desde donde se garantiza un proceso equitativo, ordenado y transparente con el fin de que las y los estudiantes ingresen a un plantel cercano a su lugar de residencia.

Estos son los requisitos y pasos básicos de Mi Derecho, mi lugar:

Ingresa a la plataforma oficial del programa (el sitio se puede encontrar en la página de la SEP o buscando Mi Derecho a Mi Lugar en internet).

Ingresa a la plataforma oficial del programa (el sitio se puede encontrar en la página de la SEP o buscando en internet). Registra tus datos personales (nombre, CURP, correo electrónico, escuela de procedencia).

Elige las preparatorias que prefieras, en orden de prioridad.

Confirma tu solicitud y guarda el comprobante.

No hay costo por el trámite.

No necesitas estudiar ni presentar examen.

Lo que se debe de tener en cuenta es que no hay como tal una prórroga anunciada, por lo que será vital no esperar al 17 de abril para registrarte ya que el sistema podría saturarse. Además es necesario tener el CURP y un correo electrónico activo.

Por último se recomienda elegir varias opciones de preparatoria para aumentar la probabilidad de que se le asigne al estudiante una escuela cerca de su domicilio; asimismo es necesario guardar el comprobante de registro (pantalla o PDF). De tener alguna duda al respecto se insta a consultar los canales oficiales de la Secretaría de Educación Pública.

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fdm