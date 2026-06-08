Aguascalientes se posiciona entre los gobiernos más innovadores de América Latina

Aguascalientes obtuvo siete reconocimientos en los Premios #LatamDigital2026, certamen realizado en Bogotá, Colombia, que distingue proyectos de innovación pública y desarrollo digital en la región.

Aguascalientes se posicionó entre los gobiernos más innovadores de América Latina tras obtener siete reconocimientos en los Premios #LatamDigital2026, uno de los certámenes más importantes de la región en materia de innovación pública, tecnología y gobierno digital.

La premiación se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, donde el estado fue distinguido por el desarrollo de proyectos enfocados en modernizar la administración pública, simplificar trámites, mejorar la atención ciudadana y fortalecer la calidad de los servicios gubernamentales.

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El reconocimiento cobra relevancia debido a que Aguascalientes compitió con proyectos de instituciones públicas de distintos países de América Latina, entre ellas la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno de México; el Ayuntamiento de Recife, Brasil; la Policía Nacional de Colombia; la Agencia Digital de Baja California; el Ministerio de Educación de República Dominicana, y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia.

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De acuerdo con el Gobierno del Estado, estos resultados reflejan la visión de la gobernadora Tere Jiménez para impulsar una administración moderna, eficiente y cercana a la ciudadanía, mediante el uso de herramientas tecnológicas que permitan ofrecer soluciones más ágiles y accesibles.

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Los proyectos reconocidos forman parte de la estrategia integral de modernización que encabeza la Secretaría de Innovación y Gobierno Digital, con el objetivo de acercar más servicios a la población, reducir tiempos de respuesta y consolidar un modelo de gobierno digital centrado en las necesidades de las personas.

Entre las iniciativas distinguidas se encuentran Aguascalientes Digital, BotGigante, Toribio —asistente de inteligencia artificial de la Feria Nacional de San Marcos—, Movilidad Urbana Inteligente en Aguascalientes, NotariaNET y Expediente Digital.

El secretario de Innovación y Gobierno Digital, Ramiro Pedroza Márquez, destacó que estos reconocimientos son resultado del trabajo coordinado entre las distintas dependencias estatales y del esfuerzo permanente por consolidar un gobierno más cercano, eficiente y orientado a la ciudadanía.

Con estos logros, Aguascalientes fortalece su liderazgo en materia de innovación gubernamental y reafirma su posición como un estado que aprovecha la tecnología para generar soluciones que impactan positivamente en la vida de las personas”, señaló.

Con estos reconocimientos, Aguascalientes reafirma su presencia regional como un referente en transformación digital, innovación pública y uso de tecnología aplicada a los servicios ciudadanos.