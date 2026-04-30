La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 30 de abril de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 30 de abril de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal .

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este jueves.

Mañanera de Sheinbaum hoy 30 de abril de 2026

Reproducir

8:39 Horas | Un embajador no puede tener una actitud injerencista: Sheinbaum a Ronald Johnson

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó las declaraciones del diplomático de Estados Unidos, Ronald Johnson sobre Sinaloa y tras el caso Rubén Rocha Moya, pues dijo que "un embajador no puede tener una actitud injerencista".

"A partir de esta emisión (del documento con la acusación contra el gobernador de Sinaloa) no he tenido comunicación con el embajador. Son declaraciones desafortunadas (...), un embajador no puede tener una actitud injerencista.

"Siempre el papel de los embajadores tiene que ser un papel de respeto mutuo. Nuestro objetivo nunca será establecer malas relaciones con el gobierno de Estados Unidos ni son sus embajadores, pero a la presidenta le corresponde garantizar el respeto y la soberanía de México y el cumplimiento de las leyes en nuestro marco", dijo.

8:35 Horas | Sheinbaum confirma llamada con Rubén Rocha tras acusaciones de EU; "si no hay nada, no hay nada que temer"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que ayer tuvo una llamada con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de las imputaciones de Estados Unidos en su contra en las que lo señala de tener nexos con Los Chapitos y de haberlos protegido.

"Ayer en efecto hablé con el gobernador después de que salieron estos comunicados y le manifesté lo que manifiesto aquí, si no hay nada, no hay nada que temer. Tiene que haber pruebas. Actuaría de la misma manera si fuera un gobernador del PRI, PAN o Movimiento Ciudadano que acusan y piden detener sin tener pruebas", comentó.

8:24 Horas | Sheinbaum viajará a Brasil para firmar acuerdo entre Pemex y Petrobras

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que viajará a Brasil en una fecha aún por definir para firmar el acuerdo de entendimiento entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras, una vez que este se concrete, ya que en mayo llegará al país un equipo de la petrolera brasileña para ver temas que corresponden a exploración y producción; transformación, biocombustibles.

"Sí vamos a ir, ¿qué estamos esperando para definir la fecha? Queremos tener un acuerdo de entendimiento entre Pemex y Petrobras, en el que estamos trabajando, estamos trabajando, vino su directora, después viene un equipo, creo que es la segunda semana de mayo, en temas de exploración y producción; transformación, biocombustibles. A partir de ahí se establece un acuerdo de entendimiento para la cooperación y el objetivo es irlo a firmar a Brasil", dijo.

7:48 Horas | Sheinbaum fija postura tras acusaciones de EU contra Rubén Rocha; advierte que no permitirá injerencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no se cubrirá a nadie que haya cometido un delito tras las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en las que lo señala de tener nexos con Los Chapitos, pero advirtió que no permitirá la intromisión ni injerencia de un gobierno extranjero que decisiones que sólo competen a los mexicanos.

"Mi posición ante estos hechos es verdad, justifica y defensa de la soberanía. Si la Fiscalía General de la República recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción.

"Lo he dicho siempre y hemos actuado en consecuencia, nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito; sin embargo, si no existen pruebas claras es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos es político, debe quedar claro, bajo ningún momento vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero o en las decisiones que le competen al pueblo de México", puntualizó.

vjcm