Autismo y dinosaurios: así es la historia de René, la voz de El Compasaurio en YouTube

René se identifica con el Plateonix Mirabilis, una criatura de su invención con cuello de Plateosaurus, pero cuerpo de Spinosaurus Mirabilis. Es la representación física de su propia identidad, dominada por su pasión por los dinosaurios.

René tiene autismo y ha encontrado en El Compasaurio, su canal de YouTube, un territorio donde compartir su mundo interior.

Tengo una condición del autismo y es por eso que yo era diferente a los otros niños... pero no me importó, ya que no cambiaría mis intereses por nada. Yo me voy a quedar así tal y como soy”, asegura en entrevista con Excélsior.

Lo que inició como una pasión infantil por los dinosaurios se transformó en proyecto completo de comunicación. René no sólo sube videos; tiene una rutina de producción que incluye investigación, diseño y animación para captar la atención de sus "fansaurios".

Este proceso de creación ha sido el puente de René hacia el mundo exterior. Alejandra, su madre, recuerda que de pequeño René no hablaba y rechazaba el contacto físico. Hoy, el deseo de difundir el conocimiento sobre criaturas extintas lo ha impulsado a desarrollar habilidades sociales.

Alejandra, mamá de René, creador digital con autismo, lo llevó por primera vez a un taller para que aprendiera a hacer videos. Olimpia Ávila

Le ayudó en cuanto a la socialización, porque ya ve a las personas y les habla un poquito más, les dice: ‘Oye, suscríbete a mi canal’. Ha sido algo que lo ha ayudado por el interés de que las demás personas vean su trabajo”, relata.

Para René, el canal es un espacio de control frente a un entorno escolar que no siempre supo integrarlo. Mientras que en la escuela sus intereses eran vistos como algo ajeno, en YouTube él es el experto.

Lo hago solo, porque hay algunas cosas que yo ya sé, gracias a mi profe Rodrigo, el que me ayudó mucho a mejorarme y es así como he tenido más suscriptores”, explica.

René, creador del canal de YouTube El Compasaurio, quiere profesionalizarse y aprender a animar en 3D. Olimpia Ávila

El Compasaurio no sólo habla de dinosaurios, también es una forma de visibilizar la conservación ambiental y, próximamente, buscará incluir el tema del espectro autista.

Si eres del espectro autista, pues no dejes que nadie te diga lo contrario. Tú sólo sé tú mismo y la gente podrá saber que las personas con autismo pues deben tratarlos como igual”, afirma René.

Hoy, René domina diversas técnicas, también tiene voz de narrador profesional y otras diferentes para sus personajes. Su meta es profesionalizarse en la animación 3D y seguir transformando su pasión en una forma de vida independiente.