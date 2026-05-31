Vinculan a maestro acusado de abusar de dos alumnas de primaria

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó sobre la vinculación a proceso de un hombre de 64 años de edad, identificado como Amador "N", por su probable responsabilidad en los delitos de abuso sexual y acoso sexual cometidos en contra de dos menores de edad en el municipio de Apodaca.

Tras la presentación de los datos de prueba, la autoridad judicial determinó la medida de prisión preventiva para el investigado.

La captura del imputado fue realizada por detectives de la Agencia de Investigaciones Criminales (AEI) el pasado 25 de mayo de 2026 en la vía pública de la colonia Paseo Las Flores, en la citada demarcación.

El arresto se efectuó en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez de control, derivado de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público.

El docente atacó a sus alumas

De acuerdo con el expediente de la Fiscalía Región Norte, los hechos bajo investigación ocurrieron en el periodo comprendido entre los meses de septiembre de 2025 y abril de 2026.

El sitio de los acontecimientos corresponde a una escuela primaria situada en la colonia Monte Albán, dentro del municipio de Apodaca.

Las indagatorias ministeriales señalan que el imputado ejercía funciones como maestro dentro del plantel educativo. Los reportes oficiales indican que, aprovechando su posición laboral y al encontrarse al interior de un salón de clases, el docente realizó conductas de índole sexual hacia dos alumnas, ambas de 9 años de edad y cuya identidad permanece bajo resguardo legal.

La autoridad investigadora determinó que las acciones se efectuaron sin el consentimiento de las afectadas, originando afectaciones de tipo psicológico y conductual en las víctimas.

Resolución judicial y situación legal

Durante la audiencia de imputación y vinculación, el Agente del Ministerio Público Investigador expuso los dictámenes y testimonios integrados en la carpeta de investigación para fundamentar la probable participación de Amador "N" en los delitos señalados.

Al evaluar las pruebas aportadas por la representación social, el juez de control determinó que existían elementos suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso por abuso y acoso sexual.

Asimismo, la autoridad judicial ordenó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el procesado fue ingresado a un Centro de Reinserción Social del Estado. Finalmente, se estableció un plazo de un mes para el desarrollo y cierre de la investigación complementaria por ambas partes.