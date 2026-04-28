Por onda de calor, Cutzamala registra envío histórico de agua al Valle de México

Para hacer frente a la época de estiaje y la actual onda de calor, el Sistema Cutzamala incrementó el bombeo de 15 mil a más de 16 mil 500 litros por segundo de agua potable al Valle de México, la cifra más alta en su historia.

Citlalli Peraza, directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), explicó que el incremento es posible gracias a que el Sistema Cutzamala mantiene los niveles más altos de almacenamiento de los últimos siete años, para estas fechas, con 573.3 millones de metros cúbicos de agua disponible, equivalente a 73.3 por ciento de llenado.

Este gasto es uno de los más altos que se han dotado en el Sistema Cutzamala desde su construcción. Estamos dando uno de los mayores gastos tanto a la Ciudad de México como al Estado de México y aun así continuamos en un almacenamiento adecuado”, manifestó.

En la sesión informativa del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Conagua, Citlalli Peraza, detalló que la Presa Valle de Bravo tiene 81.2 por ciento de almacenamiento, la Presa Villa Victoria 71.6 por ciento y El Bosque 59.3 por ciento.

El caudal promedio suministrado del 20 al 26 de abril de 2026 fue de 16.567 metros cúbicos por segundo de agua potable, quedando de la siguiente manera: 10.337 metros cúbicos por segundo a la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (SEGIA), y 6.230 metros cúbicos por segundo a la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

Temperaturas de más de 35 grados

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña, dio a conocer que la onda de calor que mantiene temperaturas por arriba de 35 grados en la mayor parte del país, se mantendrá hasta el próximo jueves.

Pronosticó que en los últimos dos días de la semana comenzarán a “romperse” estas condiciones en varios estados, debido al desplazamiento de un nuevo Frente Frío sobre la región norte de México.

Subrayó que el sistema frontal ayudará a que desciendan las altas temperaturas en territorio nacional. De acuerdo al SMN, el domingo pasado se rompió récord de temperatura para un mes de abril, en Ciudad Fernández, San Luis Potosí, con 44.5 grados.

Onda de calor pega en 29 estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que continuará la onda de calor en regiones de 29 entidades del país, debido a un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, una línea seca y la corriente en chorro subtropical.

Los estados afectados son: Sinaloa (centro y sur), Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Durango (noroeste y sur), Zacatecas (norte y sur), Aguascalientes, San Luis Potosí (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste).

Además de Colima (este), Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro (centro y norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Tlaxcala (sur), Morelos, y Estado de México (centro y suroeste).

Asimismo, la Ciudad de México, Tamaulipas (suroeste), Veracruz (centro), Guerrero, Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y oeste), finalizando a partir de este día en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El SMN, pronosticó temperaturas máximas mayores a 45 grados en Sinaloa (centro) y Durango (noroeste); de 40 a 45 grados en Sonora (este), Chihuahua (suroeste), Coahuila (centro, norte y suroeste), Nuevo León (este), Zacatecas (sur), San Luis Potosí (centro y este).

También Nayarit (norte), Jalisco (sur), Michoacán (centro, sur y suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y noreste), Puebla (norte y suroeste), Guerrero (noroeste, norte, centro, este y noreste), Oaxaca (norte y sur), Chiapas (centro y oeste), Tamaulipas (centro, oeste y noroeste), Veracruz (norte y centro), Campeche (norte) y Yucatán (noroeste).

Mientras que se prevén temperaturas de 35 a 40 grados en Baja California Sur (sur), Aguascalientes, Colima, Guanajuato (noreste y suroeste), Estado de México (suroeste), Tabasco y Quintana Roo (oeste), así como de 30 a 35 grados en Ciudad de México y Tlaxcala.

Ante las altas temperaturas se exhorta a la población a mantenerse bien hidratados, vestir ropa de manga larga de colores claros, no exponerse tiempos prolongados al sol y brindar especial atención a la niñez y adultos mayores”, indicó.

El SMN, también informó que se esperan intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Michoacán y Estado de México, así como lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

jcp