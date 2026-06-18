Por "miedo", comunidad de Hidalgo impone toque de queda

Autoridades comunitarias de Santa María Xigüi, en el municipio de Alfajayucan, dieron a conocer nuevas medidas de vigilancia que incluyen la aplicación de un toque de queda en la zona centro de la localidad, así como sanciones económicas para quienes incumplan la disposición.

De acuerdo con el aviso emitido por la delegación y la subdelegación de la comunidad, la medida entró en vigor el pasado 17 de junio y establece que ninguna persona podrá permanecer en el área central después de las 23:00 horas, ya sea residente de la localidad o visitante.

Las autoridades locales señalaron que la decisión fue tomada como respuesta a diversos reportes relacionados con actividades consideradas sospechosas, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir incidentes que puedan afectar a la población.

El acuerdo contempla multas de hasta 10 mil pesos para habitantes de la comunidad y de hasta 20 mil pesos para personas foráneas que sean sorprendidas incumpliendo la restricción.

La determinación ha generado diversas reacciones entre habitantes de la región y usuarios de redes sociales, donde surgieron cuestionamientos sobre el alcance legal de las facultades de las autoridades auxiliares para imponer sanciones económicas y limitar la circulación de personas durante determinadas horas.

Mientras algunos ciudadanos respaldan la medida al considerar que puede contribuir a mejorar la seguridad, otros han expresado preocupación por el monto de las multas y la posibilidad de que estas acciones excedan las atribuciones de las autoridades comunitarias.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la intervención de instancias estatales o municipales para evaluar la aplicación de estas disposiciones en la comunidad de Santa María Xigüi.