Por alcohol adulterado en fiesta de XV años, hasta la quinceañera va a dar al hospital

Tres, de 36 pacientes que resultaron con intoxicación etílica, tras haber asistido a una fiesta de XV años en la comunidad de Puerto del Valle, en Salamanca, Guanajuato, se mantienen hospitalizados; entre ellos se encuentra Yasmín, la festejada.

Los tres se mantienen fuera de peligro.

En tanto, los cuerpos de las víctimas del suceso ocurrido el pasado fin de semana fueron despedidas con misas de cuerpo presente, en las comunidades de Puerto del Valle y Valtierrilla.

Esta tarde serán sepultados en la comunidad de Valtierrilla.

Se trata del papá de la quinceañera, un tío y dos conocidos de la familia.

Un quinto deceso ocurrió en una persona que viajó desde Cuautla, Morelos, y falleció el lunes, cuando viajaba de regreso a su casa.

Fiesta de XV años termina en tragedia

Por Andrés Guardiola

El presunto consumo de alcohol adulterado en una fiesta de 15 años, ha dejado hasta este momento cuatro personas muertas y 36 más intoxicadas, en una comunidad rural del municipio guanajuatense de Salamanca, Guanajuato.

Los hechos ocurrieron la noche de este domingo en Puerto de Valle, cuando familias y amigos conmemoraban el cumpleaños número 15 de una de sus hijas, pero ya de madrugada algunos de los invitados y los mismos organizadores comenzaron a sentirse mal.

En el camino al hospital, dos personas murieron: El padre y el tío de la celebrada. El primero de 39 y el segundo de 28 años de edad.

La tarde del lunes, alrededor de las 16 horas, otro joven, éste de 24 años de edad, pereció en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Salamanca.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud de Guanajuato, la emergencia se detectó la madrugada de este lunes, cuando varias personas con malestar general comenzaron a llegar al centro de salud del poblado de Valtierrilla. Al ver la cantidad de personas intoxicadas, fueron trasladadas al Hospital General de Salamanca.

Las autoridades de salud reconocen que el estado de los intoxicados es delicado. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ya ha comenzado las investigaciones para deslindar responsabilidades.