Detienen en Argentina a hija de Gerardo Sosa, exrector de la UAEH

Ana Carmen S. C., hija del exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, fue detenida en Argentina y permanece bajo arresto domiciliario, mientras avanza el procedimiento judicial derivado de una solicitud de extradición presentada por México.

La empresaria mexicana fue detenida el pasado 27 de agosto en el Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli, conocido como El Plumerillo, en Mendoza, cuando se disponía a viajar a Chile.

De acuerdo con reportes de medios argentinos, durante el control migratorio su pasaporte activó una alerta de Interpol, por lo que fue detenida por elementos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Inicialmente fue trasladada a instalaciones penitenciarias, pero su defensa solicitó modificar la medida cautelar. Posteriormente, un juez federal argentino determinó que enfrentara el procedimiento bajo arresto domiciliario, con vigilancia y la posibilidad de colocarle un dispositivo electrónico.

El caso está relacionado con una orden de aprehensión emitida en México por la Fiscalía General de la República (FGR), dentro de una investigación por su probable participación en un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La investigación se inició en México en 2020 y también involucró a otros integrantes de la familia Sosa Castelán.

Ahora corresponde a las autoridades judiciales argentinas determinar si se cumplen las condiciones legales para conceder la extradición solicitada por México.

Por el momento, la situación jurídica de Ana Carmen S. C. permanece pendiente de resolución, mientras continúa el procedimiento judicial en Argentina.