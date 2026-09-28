Acude Evelyn Salgado a la Reunión de Coordinación Interestatal de Paz y Seguridad en Morelos

En el marco de la Reunión de Coordinación Interestatal de Paz y Seguridad celebrada en Cuernavaca, Morelos, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, informó que la estrategia coordinada con entidades vecinas y el intercambio de inteligencia permitieron reducir 39 por ciento el delito de extorsión en la entidad.

Asimismo, destacó que las acciones operativas han derivado en 990 detenciones en flagrancia, la ejecución de 633 órdenes de aprehensión, la detención de 114 personas por homicidio calificado y la captura de más de 21 policías municipales presuntamente vinculados con extorsión y desaparición.

Durante el encuentro en el que participaron las gobernadoras del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y de Morelos, Margarita González Saravia; el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y representantes de Puebla, Tlaxcala y Querétaro, se consolidaron acuerdos para reforzar la investigación y la operatividad en las zonas limítrofes.

Entre los avances compartidos destaca la implementación histórica de una forma única para licencias de conducir y permisos de circulación sin placas con medidas de seguridad, buscando eliminar documentos irregulares y frenar el uso de vehículos en actividades ilícitas.

Salgado Pineda subrayó que su administración trabaja en ampliar convenios con los 85 municipios para mejorar el control vehicular, el Registro Público Vehicular (REPUVE) y los sistemas de monitoreo. Además, anunció que este año se destinarán más recursos para expandir la infraestructura tecnológica y fortalecer el C4 de Chilpancingo.

"La seguridad requiere trabajo conjunto, tecnología y presencia permanente, por ello en Guerrero seguimos fortaleciendo las capacidades del estado para proteger a las familias", puntualizó la mandataria estatal al reconocer el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de las fuerzas federales.