Zonas rurales cercanas a ciudades sufren mayor mortalidad por diabetes

Municipios periurbanos y con mayor integración comercial presentan las medianas más altas de mortalidad por diabetes tipo 2, revela estudio publicado en Health & Place.

Las zonas rurales de México más cercanas a las ciudades y con mayor integración a los mercados comerciales presentan los niveles más altos de mortalidad por diabetes tipo 2, de acuerdo con una investigación que analizó las características alimentarias y territoriales de los municipios no urbanos del país.

El estudio, publicado en la revista científica Health & Place, identificó nueve tipos de entornos alimentarios rurales, que van desde municipios remotos y orientados al autoconsumo hasta territorios periurbanos con mayor conexión con las ciudades y los mercados.

Los investigadores encontraron que los municipios periurbanos registraron la mayor mortalidad mediana por diabetes mellitus tipo 2, mientras que los entornos rurales más remotos presentaron mayores niveles de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón.

De acuerdo con los datos reportados por los autores, dos de las categorías rurales caracterizadas por su cercanía a centros urbanos y su integración comercial alcanzaron medianas de 0.79 y 0.75 muertes por cada mil habitantes por diabetes tipo 2. En algunas de las categorías más aisladas, las medianas se ubicaron entre 0.45 y 0.51.

El trabajo no establece que vivir cerca de una ciudad provoque diabetes. Se trata de un análisis ecológico a nivel municipal que identifica una asociación entre las características de los entornos alimentarios y los patrones de mortalidad.

Nueve tipos de ruralidad

Para realizar el análisis, los especialistas consideraron variables como la diversidad de cultivos, el destino de la producción agrícola, la distancia respecto de centros urbanos y la presencia de establecimientos comerciales como supermercados, minimercados y tiendas de conveniencia.

Con estos elementos construyeron una tipología de nueve entornos alimentarios rurales, con diferencias importantes en la forma en que las poblaciones producen, obtienen y consumen alimentos.

La investigación encontró que aproximadamente dos terceras partes de los municipios no urbanos destinan principalmente su producción agrícola a la venta, mientras que 33% la orienta principalmente al consumo de los hogares o del ganado.

Además, 53% de estos municipios fue clasificado como diverso en términos de cultivos, mientras que sólo una proporción menor corresponde a territorios particularmente alejados de los centros urbanos.

El estudio plantea así que “rural” no describe una sola realidad alimentaria. Existen diferencias entre comunidades aisladas, municipios con producción orientada al autoconsumo y zonas rurales cada vez más integradas a las dinámicas comerciales de las ciudades.

La investigación fue realizada por Aldo Daniel Jiménez-Ortega, J. Mauricio Galeana-Pizaña, Daniela Figueroa, Gustavo M. Cruz-Bello y Juan Manuel Núñez, académico del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (Centrus) de la Universidad Iberoamericana. También participaron especialistas del CentroGeo, la UNAM y la UAM.