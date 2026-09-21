El sistema Polo se intensificó este lunes a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, mientras avanza sobre el océano Pacífico y genera condiciones de lluvia que podrían provocar deslaves, crecida de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de Guerrero, Michoacán y otros estados del occidente del país.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el fenómeno alcanzó esta categoría a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

A las 12:00 horas, tiempo del centro de México, Polo se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson”.

De acuerdo con el reporte de Conagua, el centro del huracán Polo se localizó sobre el océano Pacífico, aproximadamente a 305 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 435 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, con rachas de hasta 155 kilómetros por hora, y se desplaza hacia el este a una velocidad de 7 kilómetros por hora.

Ante la evolución del fenómeno, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de vigilancia desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

Lluvias de Polo pueden generar inundaciones y deslaves

Conagua advirtió que las precipitaciones asociadas con Polo podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de ocasionar desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

También existe riesgo de deslaves, por lo que las autoridades solicitaron a la población mantenerse pendiente de los avisos oficiales del SMN y atender las recomendaciones de Protección Civil.

La evolución del huracán ocurre mientras las autoridades de Guerrero refuerzan las acciones preventivas ante las lluvias previstas para la región de Costa Grande.

Petatlán activa acciones preventivas ante el huracán

El presidente municipal de Petatlán, José Popoca Martínez, informó que ante las condiciones meteorológicas pronosticadas fue activado el Consejo Estatal de Protección Civil de Guerrero.

Ante las condiciones meteorológicas previstas para nuestra región, se activó el Consejo Estatal de Protección Civil de Guerrero”, señaló.

El alcalde agregó que las autoridades municipales mantienen coordinación con el gobierno estatal para fortalecer la vigilancia y las medidas de prevención.

Atendiendo las indicaciones de nuestra gobernadora, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y en coordinación con el Dr. Roberto Arroyo Matus, reforzamos las acciones preventivas y el monitoreo permanente”, indicó.

Popoca Martínez pidió a la población de la Costa Grande de Guerrero mantenerse informada mediante canales oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades.

Se esperan lluvias en Costa Grande, por lo que pedimos a la población mantenerse informada por medios oficiales y seguir las recomendaciones de Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Guerrero”, expresó.

Finalmente, el presidente municipal aseguró que el gobierno local mantiene vigilancia ante la evolución del fenómeno.

Estamos atentos y preparados para responder ante cualquier eventualidad”, afirmó.

La recomendación de las autoridades es mantener precauciones ante posibles lluvias intensas, inundaciones, desbordamientos y deslaves, particularmente en comunidades ubicadas en zonas bajas o cercanas a cauces de agua, y consultar únicamente los reportes oficiales sobre la trayectoria y evolución de Polo.