Polo incrementa oleaje en playas de Colima; suspenden actividades en el mar

El oleaje en las costas de Colima comenzó a incrementarse debido a la presencia del huracán Polo en el Pacífico mexicano. Ante estas condiciones, prestadores de servicios turísticos continúan retirando mobiliario de las zonas de playa, como medida preventiva y para evitar daños ante el aumento en la fuerza de las olas.

Mientras tanto, pescadores de Manzanillo, Tecomán y Armería suspendieron sus actividades en el mar y mantienen sus embarcaciones resguardadas en muelles y amarraderos de los distintos municipios costeros del estado.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre las condiciones marítimas ante la evolución del fenómeno.

Se recogió el mueble, como ve, parte está en la tarima que está más alta y la otra parte está dentro de la alberca que está seca. hay olas que salen hasta la calle de allá, entonces tenemos que recoger porque si no, se las lleva”, detalló José Adán, uno de los prestadores de servicio en la zona.

Así lucen las playas de Colima debido al paso del huracán Polo Foto: Especial

Desde el martes se suspendieron las actividades de playa

Ante la cercanía del huracán Polo a las costas de Colima, desde el martes, autoridades suspendieron las actividades turísticas, recreativas y deportivas en las playas de los tres municipios costeros de Manzanillo, Tecomán y Armería.

También, como medida preventiva, fue cerrado el puerto a embarcaciones menores.

En las playas de Colima, prestadores de servicios turísticos comenzaron a retirar su mobiliario para evitar daños ante el oleaje y las fuertes ráfagas de viento

Las autoridades pidieron a la población y a los turistas no ingresar al mar, mientras que los negocios de playa fueron cerrados como medida preventiva. Además, se mantienen recorridos de vigilancia en las zonas costeras y cercanas a ríos.

Desde la tarde de este martes fueron suspendidas todas las actividades de playa en el estado de colima, los negocios cerraron sus puertas y los prestadores de servicios turísticos recogieron su mobiliario de las playas para evitar ser arrasados por el mar.

Como parte del operativo preventivo, fueron desplegados en Colima 400 elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

Las autoridades mantienen vigilancia y llaman a la población a mantenerse informada ya que en las próximas hora Polo estaría dejando una gran cantidad de lluvia en el estado.

Cierran seis puertos ante avance de Polo

Por Raúl Flores

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) cerró la navegación en seis puertos del Pacífico mexicano como medida preventiva ante el huracán Polo, que este 23 de septiembre se mantiene en categoría cuatro.

La restricción comprende a todo tipo de embarcaciones en Acapulco y Zihuatanejo, Guerrero. En Manzanillo, Colima; Puerto Marqués, Guerrero; Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Puerto Escondido, Oaxaca, el cierre se aplica a embarcaciones menores.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas del occidente y sur del país, ubica a Polo se ubicaba a 237 kilómetros al suroeste de Acapulco y a 519 kilómetros al sureste de Manzanillo, con desplazamiento hacia el norte.

La dependencia advirtió que el oleaje y las rachas de viento elevan el riesgo para las embarcaciones, mientras que la lluvia y la neblina reducen la visibilidad en el mar.

El Plan Marina permanece en fase de prevención. Los mandos navales de Puerto Vallarta, Jalisco, y San Blas, Nayarit, coordinan con Protección Civil y autoridades locales la revisión de albergues, posibles traslados de personas en zonas de riesgo y mecanismos de auxilio.

La Semar pidió a la comunidad marítima respetar las restricciones y atender los avisos de las capitanías de puerto. Para emergencias en el mar, puso a disposición el teléfono 800 627 4621. También recomendó consultar los reportes de Conagua y Protección Civil, pues la trayectoria y las condiciones del huracán pueden cambiar.