Sheinbaum: funeraria ligada a criminales abre nueva línea en Caso Ayotzinapa; hay detenidos

La familia propietaria de una funeraria vinculada a las nuevas líneas de investigación del caso Ayotzinapa es señalada por presuntos nexos con la delincuencia organizada. La Fiscalía General de la República (FGR) analiza llamadas telefónicas realizadas durante la noche en que desaparecieron los 43 estudiantes normalistas.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que, tras un cateo, las autoridades encontraron que la funeraria operaba de manera irregular y sostuvo que sus propietarios tenían vínculos con la delincuencia organizada desde antes de los hechos de septiembre de 2014.

Se encontró que la funeraria está totalmente irregular y sus dueños, toda una familia, están vinculados con la delincuencia organizada desde antes”, declaró Sheinbaum durante la Mañanera del Pueblo.

La mandataria agregó que los integrantes de la familia de la funeraria se encuentran detenidos, al igual que un médico relacionado con la investigación.

El señalamiento forma parte de una investigación en curso. La existencia de una acusación o de una detención no equivale por sí misma a una sentencia judicial, por lo que las responsabilidades individuales deberán determinarse conforme avance el proceso.

Las llamadas llevaron nuevamente a la funeraria

El nuevo interés de las autoridades en el establecimiento surgió a partir del reanálisis de llamadas telefónicas de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Se encontró que esa noche y esa madrugada (...) hubo una serie de llamadas telefónicas que no habían sido analizadas a su profundidad”, explicó Sheinbaum.

Según la presidenta, algunas de las personas que aparecen en esas comunicaciones son individuos que están detenidos por su presunta participación en los hechos.

La particularidad de esos registros, de acuerdo con la explicación oficial, es que varias llamadas conectaron a personas relacionadas con la detención de los estudiantes con una funeraria y un médico.

Son llamadas telefónicas de esa noche y esa madrugada de personas involucradas o que está probado que estuvieron involucradas con la detención de los estudiantes esa noche, con una funeraria y un médico”, afirmó.

Para Sheinbaum, el cruce de esas comunicaciones constituye un elemento relevante para la investigación.

Si son varias llamadas de personas esa noche y esa madrugada que se comunican con un médico y con una funeraria, pues es relevante a la investigación”, sostuvo.

Las llamadas, sin embargo, son una línea de investigación. Su existencia no demuestra por sí sola qué ocurrió con los estudiantes ni determina la responsabilidad penal de todas las personas relacionadas con ellas.

El teléfono de un estudiante que apareció en la investigación

La funeraria ya había llamado la atención de los investigadores antes de esta nueva etapa.

En agosto de 2025, según la información proporcionada por las autoridades, se estableció que el propietario del establecimiento había utilizado un teléfono que pertenecía a uno de los estudiantes desaparecidos.

Ese dato derivó en nuevas diligencias durante octubre de ese año.

Los cateos realizados en instalaciones funerarias y en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala permitieron localizar diversos elementos que fueron incorporados a las investigaciones, entre ellos un fémur humano, un arma de fuego, documentación y un horno crematorio sin registro oficial, además de irregularidades relacionadas con la operación del Semefo.

El hallazgo de restos humanos no permite afirmar, por sí mismo, que correspondan a alguno de los 43 estudiantes. Esa identificación requiere pruebas forenses y una conclusión científica de las autoridades competentes.

Sheinbaum recordó que la funeraria había sido mencionada anteriormente en las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).