Policía de Aguascalientes desata indignación tras dispararle a lomito

"Ni siquiera le estaba haciendo nada el pobre animal. Primero le pincharon el ojo y ahora vinieron y le dieron un balazo", así narró una vecina de la colonia Insurgentes, en Aguascalientes, luego de que Canelo, su perro, al que rescató de la calle, muriera tras recibir un disparo en la cabeza por parte de un elemento de la Policía Estatal de Aguascalientes.

Los hechos ocurrieron el 31 de agosto, sobre la calle Juan Sarabia, durante un operativo de nebulización contra el dengue. De acuerdo con los dueños de Canelo, una patrulla pasó por el lugar y el perro le ladró. El oficial descendió de la unidad, sacó un arma, le apuntó y amenazó con matarlo.

La dueña se percató de lo ocurrido y resguardó a Canelo, mientras que la patrulla se retiró del lugar.

Posteriormente, llegaron otras patrullas con más oficiales. De una de ellas descendieron dos agentes, un hombre y una mujer. Canelo volvió a ladrar, el policía estatal sacó un arma y le disparó en la cabeza, argumentando que había mordido a su compañera, situación que, aseguraron los dueños, es falsa.

Azuzan al perro, muerde a la elemento y, como no la soltaba, lamentablemente tuvo que utilizar el uso de la fuerza y neutralizar al can", afirmó Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado.

Versión que choca con la de los dueños de Canelo: "¿Y la mordida dónde está? Que la muestren. Queremos ver las pruebas", dijo Miguel Ángel Gutiérrez.

En una grabación, la oficial habría reconocido que fue otro perro el que la mordió.

Yo estoy hablando del perro chiquito, no de este, ¿y qué quiere que le diga?", se escucha decir a la policía en el video.

Los vecinos aseguran que, al momento del disparo, había niñas y civiles en la calle. Los policías se llevaron el cuerpo de Canelo, haciendo una barrera para impedir que los dueños se acercaran.

Mi esposa está traumada, hay niños afectados mentalmente. Se imagina, un balazo que ellos nunca han visto, un animal así, destrozado de la cabeza con la bala", añadió Miguel Ángel Gutiérrez.

Por estos hechos se presentó una denuncia ante Proespa y la Fiscalía, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública también denunció la presunta agresión contra la agente.

“Era de casa, se podría decir. No era ofensivo, ladraba, pero nada más a los policías y los seguía en la moto, pero ya estaba viejito, no podía”, añadió el dueño.

Asociaciones protectoras de animales y rescatistas exigieron justicia, como fue el caso de Auria Escobedo, presidenta de Fortaleza Animal.

"Yo tengo una larga lista de perritos que han sido masacrados por sus corporaciones, tanto cuando estaba en la municipal, como hoy que está en la estatal"