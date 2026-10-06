Policía de élite entra en operación en Michoacán con tecnología de punta y despliegue táctico

Con la integración de más de 100 elementos altamente capacitados, el Gobierno de Michoacán puso en operación el nuevo Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Guardia Civil, una unidad de élite diseñada para labores de alto riesgo y combate frontal a la delincuencia. De acuerdo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, las acciones del agrupamiento permitieron reducir un 71 por ciento el delito de homicidio doloso en la entidad, además de lograr la detención y puesta a disposición de la Fiscalía de más de 400 personas vinculadas a hechos delictivos únicamente durante el mes de septiembre.

La conformación de este equipo requirió dos años de preparación continua e incluyó adiestramiento internacional enfocado en cumplir con los más altos estándares en materia de seguridad. Para su desempeño en campo, la Secretaría de Seguridad Pública dotó a la unidad con equipamiento táctico de vanguardia y armamento pesado como fusiles G3 y Minimi. Asimismo, el estado de fuerza se apoya en una infraestructura tecnológica compuesta por vehículos blindados, aeronaves, drones, sistemas antidrones, visores nocturnos y miras láser para optimizar su capacidad de respuesta operativa en situaciones complejas.

El despliegue territorial del GOE ha resultado determinante para la captura de objetivos prioritarios, la desarticulación de laboratorios clandestinos de droga, el aseguramiento de armas y la liberación de víctimas de secuestro virtual. Con estas acciones, la administración estatal reafirma el compromiso de fortalecer la paz pública mediante un esquema policial especializado que combina labores de inteligencia, capacidad táctica y herramientas de última generación en beneficio de la ciudadanía.