Policía es arrastrado por crecida del río Atoyac en Puebla

El Gobierno de Puebla, a través de la Coordinación de Protección Civil, mantiene labores de búsqueda de un policía municipal de Santa Clara Ocoyucan, quien se dirigía a un servicio de atención por lluvias.

Derivado del aumento en el nivel del agua, la patrulla en la que viajaba fue arrastrada por el desbordamiento del río Atoyac.

Asimismo, el Gobierno de Puebla instaló un Puesto de Comando con la Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública estatal y autoridades municipales.

Además, se incorporó un helicóptero estatal a la búsqueda del policía.

El incremento en el nivel del río Atoyac tras las intensas lluvias también provocaron el bloqueo total del puente conocido como "Pase de Gallos", que cruza el afluente para comunicar la zona sur de la ciudad de Puebla con Santa Clara Ocoyucan.

El pronóstico para este jueves es de más lluvias en la entidad, por lo que las autoridades piden a la población extremar precauciones.