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Gobierno federal anuncia inversión de más de 2.3 mil mdp en escuelas de Oaxaca

De acuerdo con la SEP, los recursos se han canalizado a la mejora de condiciones de aprendizaje en miles de planteles.

Por: Laura Toribio

Los recursos en Oaxaca se dan en un contexto de recientes movilizaciones del magisterio.
Los recursos en Oaxaca se dan en un contexto de recientes movilizaciones del magisterio.Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el Gobierno de México destinó una inversión superior a 2 mil 337 millones de pesos para el fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento de escuelas en el estado de Oaxaca, en un contexto de recientes movilizaciones del magisterio

De acuerdo con la SEP, los recursos se han canalizado a la mejora de condiciones de aprendizaje en miles de planteles, con la adquisición de equipos de cómputo, mobiliario escolar y uniformes para estudiantes de educación básica.

La inversión contempla 794 millones 299 mil 315 pesos destinados a equipos de cómputo, con el objetivo de fortalecer las herramientas tecnológicas en las escuelas y reducir la brecha digital entre estudiantes.

Se informó también la distribución de más de 23 mil equipos de cómputo y 11 mil proyectores.
Se informó también la distribución de más de 23 mil equipos de cómputo y 11 mil proyectores.Cuartoscuro

Asimismo, se asignaron 706 millones 13 mil 482 pesos para mobiliario escolar, que incluye sillas, mesas y pizarrones, con el propósito de mejorar las condiciones físicas de las aulas y los espacios de aprendizaje.

Como parte del programa, se informó también la distribución de más de 23 mil equipos de cómputo y 11 mil proyectores, con una inversión superior a 750 millones de pesos, orientada a la incorporación de tecnologías en los planteles educativos.

Además, se destinaron 836 millones 702 mil 460 pesos para la entrega de uniformes escolares a 688 mil 484 estudiantes, con el objetivo de apoyar la economía de las familias y favorecer la permanencia escolar.

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