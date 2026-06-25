Gobierno federal anuncia inversión de más de 2.3 mil mdp en escuelas de Oaxaca

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el Gobierno de México destinó una inversión superior a 2 mil 337 millones de pesos para el fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento de escuelas en el estado de Oaxaca, en un contexto de recientes movilizaciones del magisterio

De acuerdo con la SEP, los recursos se han canalizado a la mejora de condiciones de aprendizaje en miles de planteles, con la adquisición de equipos de cómputo, mobiliario escolar y uniformes para estudiantes de educación básica.

La inversión contempla 794 millones 299 mil 315 pesos destinados a equipos de cómputo, con el objetivo de fortalecer las herramientas tecnológicas en las escuelas y reducir la brecha digital entre estudiantes.

Se informó también la distribución de más de 23 mil equipos de cómputo y 11 mil proyectores. Cuartoscuro

Asimismo, se asignaron 706 millones 13 mil 482 pesos para mobiliario escolar, que incluye sillas, mesas y pizarrones, con el propósito de mejorar las condiciones físicas de las aulas y los espacios de aprendizaje.

Como parte del programa, se informó también la distribución de más de 23 mil equipos de cómputo y 11 mil proyectores, con una inversión superior a 750 millones de pesos, orientada a la incorporación de tecnologías en los planteles educativos.

Además, se destinaron 836 millones 702 mil 460 pesos para la entrega de uniformes escolares a 688 mil 484 estudiantes, con el objetivo de apoyar la economía de las familias y favorecer la permanencia escolar.