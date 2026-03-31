Playas de Veracruz son aptas para vacacionar en Semana Santa: SEMARNAT

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) del Gobierno de México, Alicia Bárcena, encabezó este martes un recorrido de supervisión aéreo y terrestre por las costas del sureste de Veracruz, con el fin de verificar directamente las acciones implementadas ante la presencia de hidrocarburos en la zona.

A la secretaria Bárcena la acompañaron representantes del Grupo Interinstitucional del Gobierno de México, que incluyó a dependencias clave como la Secretaría de Marina (SEMAR), Pemex, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y Conapesca, junto con autoridades estatales.

Desde el aire, el grupo de supervisión constató que el operativo de limpieza y contención está en pleno funcionamiento y que el mar adentro se encuentra limpio, sin presencia de manchas de hidrocarburos.

En el recorrido terrestre, que incluyó la laguna del Ostión, Barrillas, Pajapan y el malecón de Coatzacoalcos, se verificó que las playas se mantienen en condiciones aptas para el disfrute en Semana Santa, con la presencia de visitantes y actividad normal.

SEMARNAT informó que las trazas observadas y reportadas en las costas corresponden a emanaciones de chapopoteras naturales que llegan de manera intermitente a la zona.

Ante cada reporte, brigadas de atención se activan de inmediato para contener y limpiar los residuos.

El Gobierno de México aseguró que mantendrá acciones permanentes de monitoreo, contención y limpieza para proteger las costas nacionales.

La secretaria Bárcena reiteró a través de sus redes sociales la verificación de los litorales del Golfo de México y la constatación de las condiciones seguras de las playas para sus visitantes.

Reproducir playas de Veracruz

JCS